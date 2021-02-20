天降甘霖！受到疫情影響，過去一年多來許多照顧弱勢的社會福利團體越加難熬，多得靠社會力量主動伸援手度過難關，財團法人阿寶教育基金會20日可說是久旱逢甘霖，獲得民間捐贈3輛8人用座車，得以利用更安全、舒適的交通工具來協助更多的「慢飛天使」。

以服務身心障礙或發展遲緩兒童為主的「阿寶教育基金會」，因本身經費相當拮据，但宜蘭縣又幅員廣大，非常需要交通工具的協助，去年初開始新冠肺炎疫情籠罩，基金會更加需要用到自有的交通工具，但基金會名下的一輛中型復康巴士是學校汰舊後轉贈的車輛，使用時間已久，經常拋錨故障，讓基金會有如雪上加霜。

所幸有民間企業台灣房屋即時伸出援手，發動工作伙伴們在從事房地產仲介的同時也擔任起募款大使，積極協助對外募款，短短一個星期就成功募得足夠的資金購買了三輛8人座車；並利用20日新據點開幕的機會舉行車輛捐贈儀式，將社會大眾共同的愛心送給「阿寶」。

代表受贈的「阿寶基金會」董事長耿蓉說，基金會能夠獲得這三輛車也可說是來自一場因緣，某天與台灣房屋總經理林振源碰面並談到基金會正面臨交通工具不足的問題，基金會正在設法努力找車子來幫孩子解決困難，當時林總只是簡單點頭表示瞭解，沒想到只花了七天時間就募到了3輛車，真的非常感動；耿蓉更有感而發地表示，今天的社會「做善事」其實並不容易，而一個成功的企業發展的基礎往往是來自於團隊的一份「大愛」。

(中時 )