《福斯新聞》報導，美國德州貝爾郡警長沙拉薩(Javier Salazar)18日證實，警方日前接獲求救電話，逾200多名自墨西哥入境的非法移民，遭人蛇集團塞入1輛冷藏貨車，試圖偷渡至德州。由於人蛇集團將車上氣孔全數封死，險些窒息的移民打電話求救；不過，當警方趕赴現場時，已有100多人逃離。由於德州正逢冰風暴襲擊，警方擔心衣著單薄的逃逸移民，恐因低於零度的氣溫而凍斃。

沙拉薩表示，警方接到求救電話，表明自己快被悶死、急需救援。隨著警方趕到聖安東尼奧，發現這輛車最初塞滿超過200人於其中，且已有100多人已逃出。警方已拘禁50名移民；但在逃的人衣著單薄，讓警方擔心其安危。

沙拉薩提到，「暴露於寒冷的環境，我們擔心這些人陷入麻煩之中。他們需要幫助，而我們願意提供醫療資源」。他強調，一定會將偷渡人口的人蛇集團繩之以法，因為他們把貨車的通氣口全數封死。對人口販子而言，他們不在乎這些移民會發生甚麼事，這些人不過是商品。就算一對夫妻因此身亡，也不過就是成本損失。

他指出，這些移民來自瓜地馬拉與薩爾瓦多，穿越墨西哥入境德州。移民對於美國社區並不會構成直接威脅；相反的，隨著他們逗留在這的時間愈久，衣著單薄的他們就越可能凍死。

(中時新聞網)