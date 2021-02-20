一名在高雄家樂福工作22年，月薪7萬多元的劉姓女子，2019年3月收到公司主管透過E-mail通知，要劉女下個月開始調至台北總公司上班，已經在高雄紮根的劉女，擔心到北部生活開銷變大，且無法陪伴老母親，因此與公司進行調解，多次下來仍失敗，劉女決定向家樂福提告，而近日判決出爐，家樂福必須賠償劉女29萬多元，並按月支付1萬4799元補貼費用，直到將劉女調回高雄為止。

根據判決書，劉女從86年6月開始，在家樂福嘉義店擔任收銀員，之後逐漸升職到財務部內部稽核處長，期間雖然職位也曾調動，但都是在嘉義、台南、高雄等地區，因此劉女在高雄買房、照顧母親超過20年，但公司卻沒與她討論，2019年決定將劉女調職台北。

劉女表示，收到調動通知，先向公司內部反應，但沒有下文，事後到勞動局申請調解也沒成立，期間劉女先到台北總公司報到，之後再次向台北勞工局申請調解仍不成立，最後決定提告。從到台北任職20個月，經計算額外支出，包括交通、租屋、生活開銷等，向家樂福求償每月總計1萬4799元，20個月為29萬5980元。

針對控訴，家樂福反駁，107年開始因為總公司全球政策，必須調整組織及縮編員，為了保障劉女工作權，且劉女曾表示若不降薪水前提，有轉調至台北服務的意願，公司也提供1個月薪資計做為搬遷補助，強調過程為「資遣勞工之迴避資遣型調職」，屬合法。

台北地院認為，家樂福提供的內部稽核組織圖，看不出有縮編員工必要，且將劉女從高雄調至台北，確實應提供包括通勤成本、住宿津貼、生活津貼、安家費等，但家樂福僅提供1次性搬家津貼，最後判定劉女求償合理，且家樂福自2021年2月起，每月仍須持續支付，直到劉女被回高雄，全案可上訴。

(中時新聞網)