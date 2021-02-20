國民黨主席預計7月改選，中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中與現任黨主席江啟臣紛紛表態參選。東海大學政治系教授張峻豪對此表示，下任黨主席有兩個面向要處理︰一是開創兩岸關係新局、二是貼近青年世代。若處理不好，國民黨目前聲勢都只能曇花一現。

張峻豪接受香港媒體《中評社》專訪時表示，國民黨因反萊豬議題，近期聲勢上揚，所以黨主席選舉表態者眾。接下來無論誰帶領國民黨，有兩個面向要處理好︰一是開創兩岸關係新局、二是貼近青年世代。若處理不好，國民黨目前聲勢都只能曇花一現。上述步驟，現任黨主席江啟臣都嘗試過，但成效不彰，目前檯面上的可能參選人，能否有所突破，有待觀察。

張峻豪指出，國民黨的聲勢看漲，並非建立在自身，而是建立在民進黨的政策失誤、缺失，國民黨趁勢檢槍操作。從去年底的萊豬進口爭議開始，國民黨積極主張反萊豬，並以此為立基，加碼推動「割萊委」等多項罷免泛綠民代的運動，確實成功吸引目光，創造聲量，但終究不是藍營本身的功勞。這件事未來勢必成為新任黨主席的重大挑戰。

張峻豪接著表示，國民黨在2018年九合一選舉大勝後，情勢大好，當時出現一票黨內人士表態競逐2020年大選，未料馬上就因為兩岸論述不夠清晰，被抹紅無法即時說明，加上流失青年族群的支持度，開高走低，瞬間跌至谷底，並在2020總統大選後慘吞三連敗。過去種種歷歷在目，如今藍營勢必有所警惕，避免事件重演。

(中時新聞網)