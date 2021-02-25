民進黨中央近來成立「專案辦公室」，被解讀是要為2022布局，民進黨祕書長林錫耀25日受訪表示，成立辦公室目的就是要跟地方黨部、地方公職、立委、議員能夠對接，協助做好施政溝通。

林錫耀說，現在離2022選舉還有2年時間，不能說所有事情為了選舉才做準備，其實成立專案辦公室最重要目的，是因為現在是執政黨，中央推動各項市政，很需要落實到地方，讓地方民眾更了解中央施政，才會有更多回應與更好的配合，讓中央照顧民眾美意，被更多人體認與支持。

(中時 )