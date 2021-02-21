拜疫苗接種率近半之賜，以色列今天重啟一大部分經濟活動，他們說，這是回歸正常的開始。

以色列全國商店重新對全民開放，但只有已接種過疫苗或染疫後康復、推定有免疫力者，才可進入健身房與劇院等娛樂場所，這些都可經由衛生部應用程式（App）「綠色通行證」（Green Pass）得知。

除了仍須遵守社交距離、宴會廳禁止跳舞之外，猶太教堂、清真寺或教堂也僅允許正常容納量一半的信眾入內。

以色列出現首例確診整整一年後，今天放寬防疫限制，是政府在下月更廣泛啟動經濟的計畫一環。總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）競選連任的大選也將在下月舉行。

衛生部表示，全國900萬人口已有超過4成5接種過至少一劑的輝瑞（Pfizer）／BNT疫苗。衛生部數據顯示，輝瑞疫苗打2劑，預防感染95.8%有效。

至今以色列確診超過74萬例，5500人病逝，讓人不禁批評尼坦雅胡政府3次全國封城措施執行不力。政府打包票不會4度封城。

感染率獲控制的城鎮小學生與中學高年級生今天復課，中學生則將在近一年的遠距教學後，於下月重返校園。

(中央社)