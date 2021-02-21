儘管新竹街口攻城獅21日迎來新洋將大勝的初登板，可惜他們對上的是擁有7000名滿場觀眾加持的台北富邦勇士，靠著辛特力23分、10籃板及6助攻，張宗憲也拿24分、6助攻與6抄截，終場106比97擊退攻城獅，拿下本季第11勝(3敗)，繼續穩居龍頭。

初來乍到的大勝，一開賽就展現他的驚人爆發力，不僅跳了老高搶下籃板球，更抓住快攻機會，強力單臂爆扣籃框得手，企圖帶起攻城獅氣勢，不過富邦靠著辛特力、張宗憲兩人攜手開火，打完首節，身為地主的富邦取得29比23領先。

來到次節，富邦仍看張宗憲、辛特力兩人表演，「野獸」林志傑也補上一顆三分球，富邦打出一波10比0猛攻，轉眼擴大領先到14分，上半場結束，富邦54比43領先；不過來到第3節，攻城獅靠著大勝、塔壁聯手，一度追到只差3分。

可惜來到末節，富邦似乎打算開始認真玩了，張宗憲、辛特力、林志傑等人接連取分，帶出一波14比7小高潮，富邦重新搶回93比81的雙位數領先優勢，儘管攻城獅替補後衛陳堅恩接連投進三分外線，富邦總有辦法擴大雙方領先差距。

畢竟先前攻城獅爆冷作客擊敗地主富邦，關鍵就在陳堅恩末節的三分外線，可惜這次無法再次奏效，富邦也靠曾祥鈞最後1分28秒的上籃，繼續取得穩定領先，剩下的比賽時間也提前宣告進入垃圾時間了，因為比賽勝負早已提前底定。

(中時 )