總統蔡英文年前特地赴南投縣參訪宮廟時，宣示要超前部署優秀人才，讓南投的未來更好，一旁的「行政院中部聯合服務中心」（中辦）執行長蔡培慧則稱「全力以赴」，兩人一搭一唱，展露出翻轉南投的意圖。面對蔡培慧來勢洶洶，且挾帶著龐大行政資源力拚上位，擁有主場優勢的國民黨兩位立委許淑華和馬文君，有意參戰卻不敢大意，國民黨更破例提早一年半投入縣長初選應變。

面對綠營占盡「天時」，藍營即使擁有「地利」與「人和」之便，仍舊憂心忡忡。國民黨南投縣議員游顥分析，黨內目前有意角逐南投縣長的人選，除了馬文君、許淑華，還有現任南投市長宋懷琳，從政資歷皆相當完整，其中許淑華以「神力女超人」的形象，享有全國知名度，國民黨內部最新民調也顯示，許淑華暫時以逾一五％支持度居首，第二名的馬文君仍有努力空間。

現任南投縣長林明溱任期將至，國民黨面臨執政延續難題，目前黨內有意角逐的許淑華（圖）及馬文君都積極跑遍基層。（圖／馬景平攝）

「綠營的選手早就在起跑點上了，藍營的選手卻還沒就位，著實讓地方支持者很緊張。」許淑華坦言，蔡英文親自到南投點將，蔡培慧篤定代表民進黨出戰，確實造成藍營很大的壓力；以往國民黨黨內初選都落在選前一年左右，如今為了因應態勢，國民黨中央和南投縣議員、地方黨部主委何勝豐及縣長林明溱等人，共同商議提早在今年中就決定人選，以便有充裕的時間應戰。

許淑華強調，許多縣內行政單位提報的計畫，中央政府於核准前都會先通知蔡培慧，她便先到地方開記者會「報戰功」，但實際上許多預算都是例行性發放。「綠營的手段讓我和馬文君備感壓力，只能靠勤走基層補強，但黨內民調過程將會很和平，而且炮口一致對外，絕不讓民進黨有機會見縫插針。」許淑華深知初選常會發生閒隙，因此特地呼籲要團結。

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(中時新聞網)