【1】就是狂 比特幣飆5.7萬美元新高

比特幣和乙太幣再創歷史新高，日前雙雙來到57492和2040.62美元，再度刷新歷史紀錄。路透報導，比特幣市值已超過1兆美元，而所有數字貨幣的總市值也屢創新高，達到了1.7兆美元。我中央銀行特別在臉書發文提醒，須對比特幣投資價值劇烈波動有所準備，直言未來甚至有可能會跌至一文不值。

【2】毅力號探測車登火星 駕駛來自台灣

美國太空總署（NASA）發射的探測車毅力號2月18日成功登陸火星，在團隊裡，操控探測車的工程師嚴正、參與太空船設計的劉登凱都來自台灣，蔡英文總統昨在臉書特地介紹這2位「台灣之光」，並強調「人類探索未知的過程，台灣一定不會缺席！」

【3】蘇民調爆死亡交叉 綠營急護駕

昨晚有報導指出，民進黨內1月底民調顯示，行政院長蘇貞昌的不滿意度高於滿意度約4個百分點。但綠營黨務高層人士昨晚迅速提供2月黨內民調指出，2月時蘇揆滿意度已高於不滿意度約5個百分點。

【4】涉掏空康友 陸房產大亨遭通緝

檢調偵辦前生技股王康友-KY掏空、炒股案，查出大陸富商涉案。檢調發現，中國房地產大亨王命亮、前康友董事長黃文烈因2人的廈門奔馬實業、廈門協力集團爆發財務危機，合謀將康友旗下六華安源公司機器設備向大陸贛州銀行抵押借貸7億元，擔保奔馬債務，掏空康友，懷疑王是康友案藏鏡人，將王列為背信罪被告，發布通緝。

【5】品冠婚姻保鮮曝重儀式感

品冠21日舉辦「愛你一起」粉絲見面會，26日元宵節迎接49歲生日的他，昨在現場和歌迷搓湯圓提前慶生；提到去年因疫情影響，他待在家裡的時間多了不少，生活節奏突然慢下來，體重一度飆升近80公斤，他幽默笑說：「有史以來巔峰，去年下半年突然意識到自己是個歌手，要振作。」花一個月戒食澱粉，才瘦回原本的73公斤。

(中時新聞網)