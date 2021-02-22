外傳民進黨籍新竹市長林智堅可能轉戰2022桃園市長選戰，昨（21日）最新民調出爐，若林真的參選，其支持度都大贏國民黨派出的人選，但網友卻認為，這民調可能只是測風向用，林若真的中途落跑參選，在野黨不狂攻落跑議題才怪，民進黨真的敢這樣玩嗎？

《ETtoday新聞雲》昨（21日）公布「2022桃園市長人選調查」，林智堅如果轉戰桃園市長，對上國民黨主席江啟臣、藍委魯明哲、桃園市議長邱奕勝和前高雄市長韓國瑜，支持度都遙遙領先，是目前綠營的最強人選。

這份民調結果也引起批踢踢網友的熱烈討論，對於林智堅的參選大多網友感到很意外，並認為「林去選桃園你會看到三大在野黨狂洗落跑」、「這種現任要選一定要遷戶籍落跑，還敢這樣玩嗎」、「維持這個民調最後就是林智堅出馬啊，現在各種人選都是在放話測風向」、「這民調顯示，又不是只有林智堅有勝算，沒必要損耗落跑跨區選」、「林去會很強，但是要提早落跑被罵，dpp不會出林應該是鄭上，靠周瑜強拉」。

但也有網友認為，「林智堅在桃園形象不差啊！也有都會感」、「新竹年輕流動人口很多，也是有優勢啦，而且林智堅除了政績超好又生了一副帥臉」、「林新竹都第二任了又年輕，大家都知道林會繼續往上爬」、「反正林都第二任尾聲了，又不是剛選上作沒兩年就離開，這種情況要打落跑，不會被太多人接受」。

(中時新聞網)