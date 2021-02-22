台灣奧迪新改款Q5、Q2提前預售搶單 12:422021/02/22 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應國內休旅購車潮持續發燒，台灣奧迪宣布，將引進奧迪（Audi）休旅雙雄Q5及Q2車系 產品，性能版的休旅車SQ2也同步登場，即日起開始預售，凡於3月底前下訂Q5 45 TFSI quattro車型，可享早鳥優惠價245萬元，限量的Q5 45 TFSI quattro Edition One車型，則搭載最新OLED燈光升級套件；Q2預售價從153萬元起跳，SQ2預售價235萬元起。 Audi Taiwan新春新車三連發 A3、Q2、Q5同日展開預售 擺脫抓猴廣告 新北推彩繪候車亭 (工商 ) #台灣奧迪 #預售 #TFSI #quattro #車型 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全聯最強「草莓季」登場 甜點、麵包、啤酒通通有 15:512021/02/22 生活 宏碁奪銷售多冠王 今年續拚 04:102021/02/20 財經要聞 UBA》林蝶末節飆分 世新驚險勝台師 23:152021/02/21 體育 《其他電子》Q1不淡＋電動車題材 鴻海勁揚 10:512021/02/22 財經 毅力號探測車登火星 駕駛來自台灣 04:102021/02/22 政治要聞 2021年CES大趨勢 疫後需求引領創新應用 04:102021/02/21 產業．科技 Q2傳缺貨 DRAM現貨價飆 04:102021/02/22 財經要聞 《盤後解析》「疫」有所止 收次高16410.16點 14:152021/02/22 財經 MINI為Cooper SE再添電動駕駛樂趣的獨特新功能和配備 09:402021/02/22 汽車情報-汽車新聞 PCB廠吃蘋果 營運甜滋滋 04:102021/02/22 產業．科技 三姝大戰／中央人情都做給她 南投縣府被買單祭反制 08:262021/02/22 政治 財經熱門新聞 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 220萬賺到4600萬 存股達人：這8檔趁跳樓價撿便宜 - 財經 外資力捧 10檔準千金 - 財經要聞 - 工商時報 陸經貿影響力日增 專家：美歐團結將面臨4大難關 - 財經 台股萬六有泡沫危機？他1句話洩莊家下一步 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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