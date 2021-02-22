因應國內休旅購車潮持續發燒，台灣奧迪宣布，將引進奧迪（Audi）休旅雙雄Q5及Q2車系 產品，性能版的休旅車SQ2也同步登場，即日起開始預售，凡於3月底前下訂Q5 45 TFSI quattro車型，可享早鳥優惠價245萬元，限量的Q5 45 TFSI quattro Edition One車型，則搭載最新OLED燈光升級套件；Q2預售價從153萬元起跳，SQ2預售價235萬元起。

(工商 )