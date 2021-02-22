韓國關稅廳(Korea Customs Service)22日最新資料，由於疫情期間晶片與汽車出貨強勁，韓國2月前20天出口年增率達16.7％。
2月起至20日，韓國出口貨物總值為304億美元，而2020年同期為260億美元。至於月增率，2月高達24.1％為316億美元，產生貿易逆差為12.1億美元。
按出口產品別，記憶體晶片出口年增27.5％，其中，汽車出口更是暴增45.9％。但是，石油產品出口卻年減5.7％，還有電腦與相關設備出口也降4.8％。
若按出口國家區分，韓國對出口最大貿易夥伴中國大陸大增32.7％，對美國出口增14％。
目前還是疫情期間，韓國靠著出口漸增拉抬下，景氣得以溫和復甦中。
元月時，韓國出口年增11.4％，原因是對全球對晶片與汽車需求暢旺。不過2020年時受到疫情影響，出口年減5.4％。
韓國從2020年6月以來，經濟衰退步伐漸緩，因為全球陸續放寬邊境管制後，全球需求也同步增加。
財政部樂觀預估，由於半導體與汽車出貨力道很強，韓國2021年海外出貨量將可增加8.6％。
(時報資訊)
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