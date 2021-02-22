首家純網銀樂天國際銀行成立滿月！樂天國際銀行22日舉辦滿月慶茶會，樂天國際銀行董事長簡明仁指出，回想兩年來所有130多位同仁在佐伯和彥總經理帶領下，沒有分白天、晚上，一直做到不行了回家休息一下、周六日也來加班，才有今日的成果，如今不僅歡喜迎接樂天國際銀行營運滿月，更象徵台灣純網銀數位金融新紀元的穩定成長。

立法院副院長蔡其昌也到場同賀致辭。他指出，台灣習俗一個月是滿月，樂天純網銀成立一個月結果，看起來這個寶寶長得「白白胖胖」，應該很有潛力，網路世界到來對所有客戶來說，如何透過金融產業跟網路業結合是趨勢，也是國家在金融政策上需要努力推動思考的。過去擔任立委時透過金融監理沙盒概念，希望因應網路世界到來，把過去金融監理很嚴格的情況跟現行網路做連結，這個不容易，傳統金融業角度每一關都要嚴格審查，一路發現，路是人走出來的，現在發展到現在，是金融產業重大變革，對所有消費者是便捷、服務層面更大，跨歷史性重要一刻。

樂天國際銀行指出，樂天國際銀行是目前唯一正式對外營運的純網銀，以提供「安心、安全、便利」的純線上金融服務為核心理念。開業初期已經推出線上開戶、國際金融卡、轉帳、定存及信貸等服務，其中開戶快速方便、台日提款及轉帳免手續費、七天優惠存款同時具備彈性和高利及馬上獲得線上評估結果的信貸等網銀功能深受客戶喜愛。

值此歡喜迎接滿月慶期間，樂天國際銀行再加碼推出2大滿月禮「半折直送、加倍奉還」加碼存款和信貸優惠。

一、半折直送：利息和費用是申請貸款時最在乎的，為了讓客戶減壓有感，於2021年2月22日至2021年3月22日期間撥貸成功，前6個月貸款利息一律5折且申辦手續費單一價1,000元！24小時申請隱密不受打擾。

二、加倍奉還：樂天國際銀行推出娛樂金融創新服務，於2021年2月22日至2021年3月22日期間開立「桃猿必勝定在（66天）享優惠年利率0.55％若樂天桃猿隊2021年上半球季封王，存款年利率翻倍！（再回饋年利率0.55％），合計最高可達年息1.1％，讓球迷一起為職棒加油也能同時賺利息。此外，活動期間針對新戶加碼，開立桃猿必勝定存至存單66天期滿，且完成指定任務，還可加抽限量桃猿簽名球。

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