2021年開春持續搶攻國旅市場，各家飯店祭出各種優惠吸引消費者住宿遊玩增添生活樂趣。板橋凱撒大飯店擁有最佳交通位置及週邊娛樂、百貨商場等，飯店硬體設備齊全皆是吸引許多旅客前來新北住宿旅遊的首要因素，即日起至4/30，推出高CP值三天兩夜「輕奢微旅行」住房專案，入住豪華客房一晚只要2,200元起，即贈Jo Malone旅行備品組、平日入住還可享住好住滿48小時，細細品味新北漫活微旅行，放慢腳步體驗城市之美。此住房專案僅供官網線上訂房或電話預約。

板橋凱撒大飯店共有410間客房，硬體設備新穎，每間以12坪起跳提供寬敞舒適的空間作為休憩，同時擁有眾多網美公認必打卡的絕美浴室；公共區域提供3間中西式餐廳及1間酒吧，還有32樓新北唯一高空無邊際露天泳池瞭望美麗都市景觀，另提供拍照景點如網美花牆、池畔搖椅等設備，以及各式進口運動器材提供房客健身消耗卡路里維持體態。飯店更坐擁四鐵共構絕佳交通位置，喜愛城外漫遊之旅客，可搭乘客運直達九份老街體驗文化古城；搭乘台鐵可至知名旅遊路線至平溪支線鐵道一日遊；喜愛逛街之旅客，步行3-6分鐘即可抵達遠東百貨商圈；另搭乘捷運板南線沿途中山商圈、忠孝商圈、信義商圈市集百貨林立逛好逛滿享足購物欲。

板橋凱撒飯店「輕奢微旅行」住房專案即日起-4/30止，三天兩夜每房4,399元起，專案不含早餐，依房型贈Jo Malone沐浴組乙組，專案可使用CLR通用券，週日至週四入住享提前下午一點入住，延後至下午一點退房，特殊節日如二二八連假2/27-2/28、清明連假4/2-4/4不適用。

(工商 )