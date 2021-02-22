22日日股收紅，結束了連三天收黑頹勢。市場重拾對景氣復甦信心，盤面上原物料，旅遊業相關與一些景氣循環雞蛋水餃股，成為投資人追捧對象。日經225指數收30,156.03點，上漲138.11點，漲幅0.46%。東證股價指數收1,938.35點，上漲9.4點，漲幅0.49%。

日股中跌到不能再跌的景氣循環股，包括橫濱橡膠(Yokohama Rubber)與住友金屬(Sumitomo Metal)，分別大漲8.9％和7.2％。

投資人預測景氣將持續復甦，加上全球加速疫苗接種下，旅遊相關族群又被捧到手心。

全日空(ANA)漲5.8％，同業日航也漲5.7％。同時，百貨相關業者也出現反彈，其中J. Front Retail漲2.4％，高島屋(Takashimaya)也漲1.6％。

晶片族群續強，東京威力科創(Tokyo Electron)漲6.3％。

美國公債殖利率上升激勵日本金融業者，因被市場認為可坐收更高利息，銀行股漲1.8％，保險股漲0.8％。

索尼金控(Sony Financial Holdings)提醒，值得擔心的是美國實質升息一事。今天日股表現強勁，但市場還是戒慎恐懼的。美國聯準會(FEB)主席在美國時間23日的國會聽證會中，一言一行就更顯重要了，因為美國公債殖利率在短短一周多一點的期間，就揚升近30個基點。

前兩個交易日中，日本央行都沒進場買指數股票型基金（ETF）。東證股價指數早盤交易時，一度下跌超過0.5％，若照以往東證這樣跌，日本央行早就進場買進了。

隨著日股已漲至30年新高，投資人也預估日本央行以往積極進場買入ETF動作，將會漸漸收斂。不過22日日股照漲，絲毫沒被市場蜚短流長傳言所影響。

(時報資訊)