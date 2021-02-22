桃園市信鴿協會大北區分會捐贈桃園市政府救護車。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市信鴿協會大北區分會本著取之於社會，用之於社會的理念，集結全體會員的善心，捐贈桃園市消防局青埔分隊救護車1輛，希望藉此善舉，拋磚引玉，引起更多人對公益活動的共鳴，幫助更多需要緊急救護服務的病患。

鄭市長說，市府消防局每年救護車出勤約10萬件，其中急重症、重大車禍、心血管疾病等案件約9,000件。另外，到院前心肺功能停止（OHCA）經搶救而康復出院者，108年約73人、去（109）年大幅提升三成已超過百人，挽救許多家庭的幸福，顯見消防同仁執行緊急救護的能力大幅提升，並透過救護車與急救醫院的雲端資訊共享，更加提升救護能量。

市長鄭文燦表示，新冠肺炎疫情爆發消防局從武漢包機、鑽石公主號、磐石艦等事件，到最近的部桃專案執行許多防疫任務，消防局迄今一共出動604車次，其中載送確診人數達159人，期間消防同仁穿著防護衣並謹守相關標準作業程序，因此並無消防同仁被感染；市府也提供消防局執行防疫勤務的同仁每人3000元防疫津貼，如有載送確診個案者每人5,000元防疫津貼，以及5日的自主健康管理假，體恤同仁的辛苦並肯定他們的付出。

桃園市信鴿協會大北區分會執行長徐震祐表示，未來大北區分會將持續參與各項社會服務，並希望藉此次活動發揮拋磚引玉的效果，邀請更多人共襄盛舉、熱心公益。

(中時 )