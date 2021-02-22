德國博世（Bosch）攜手微軟開發軟體平台，無縫串聯車輛及雲端，在汽車品質標準內，簡化並加速車輛生命周期間車用軟體的開發及部署。此全新平台將建置於Microsoft Azure雲端運算平台，並整合博世的軟體模組，未來將可直接開發及下載軟體至控制元件及車用電腦。進一步的合作將著重發展可提升軟體開發效率的工具，將可刺激創新並降低組織內及組織間的車用軟體開發成本。

對於駕駛而言，該平台將使其更快取得新功能和數位服務。博世與微軟的合作，將結合此博世在軟體、電子和系統方面的豐富經驗，以及微軟在軟體工程和雲端運算方面的專業知識，預計於2021年底前將此軟體平台用於首批原型車中。

博世集團董事會成員Markus Heyn博士表示，博世已經可以透過空中即時更新（over-the-air，OTA）的方式，安全地更新車用軟體。藉由軟體定義汽車（software-defined vehicle）整合平台，我們希望進一步授權汽車製造商開發新功能，並更快上路。

微軟雲端與人工智慧部門執行副總裁Scott Guthrie表示，我們與博世的合作匯集了汽車科技領導廠商之一的專業知識，以及微軟雲端、人工智慧和GitHub的強大功能。軟體正加速成為汽車產業差異化的關鍵要素，我們的目標是幫助企業在小客車和商用車隊中提供具規模的獨特交通服務。

軟體將在未來世代的汽車中，扮演越來越重要的角色。沒有軟體，就不可能讓電動化、自動駕駛和現代交通服務等新趨勢成真，更頻繁的更新和軟體升級也勢必相伴而生。然而，嚴格的安全要求將汽車產品生命週期內的OTA軟體更新和數位服務變得非常複雜。廣泛的車輛系列和型號，更增加其挑戰性。

此次合作將受益於博世對電氣和電子架構、控制單元和車用電腦的專業，對於OTA車輛更新而言相當重要。此外，博世亦將貢獻其專業知識，以及汽車軟體產品與開發工具，包括用於車用電腦和控制單元的基本軟體與中介軟體，及雲端軟體模組，以對整體車隊進行OTA更新。

Markus Heyn表示，擁有從車輛到雲的全方位軟體平台，將可降低軟體開發和車輛系統整合的複雜性。由此，汽車的無線更新將可和在智慧型手機上一樣順暢便捷。車輛和雲端的軟體架構無縫整合下，預先整合的平台將大大降低OTA更新的複雜性，有助於確保車用軟體保持在最新的狀態。

博世和微軟更進一步計劃豐富現有的開發者工具，為汽車製造商和供應商簡化、加速其軟體開發，並適應汽車產業的特殊挑戰。兩家公司計劃使用GitHub的全整合企業平台，並在GitHub.com上提供重要的開放原始碼，以鼓勵產業重複使用編碼和分享最佳案例。

(工商 )