陳冠安。（黃福其攝）

民進黨立委范雲倡議要廢除違憲的選舉保證金，主張「平等參政不以金錢資源作為門檻」，國民黨青年部主任陳冠安在臉書發文大讚「這句話說得太好了！」希望范雲呼籲廢除保證金時，也能推動修正民進黨內保證金制度？若真廢了選罷法的保證金，但黨內還存有這種制度，豈不顯得既雙標又可笑？

陳冠安說，對沒背景的年輕人來說，參政最大的門檻，確實就在於資源，尤其是財富這塊。因此國民黨青年部日前就曾公開倡議，修訂初選納入政治獻金法，讓青年世代選議員可以透過制度來募集資源，來降低青年參政的難度。

他指出，然而除了向中選會呼籲外，其實政黨能做的還可以更多，最直接的，就是黨內初選的保證金。事實上，國、民兩黨都有初選保證金的制度。民進黨的公職候選人提名條例施行細則第十條就寫得很清楚，提名初選公告應載明登記應繳納之登記費及保證金數額。

陳冠安說，從新聞資料顯示，在民進黨選一次議員，實繳要60萬；選一次黨主席要150萬保證金；參加一次總統初選，更需要500萬元。試問范雲娛委員，在呼籲廢除保證金的同時，是否也能推動修正黨內保證金制度呢？倘若真廢了選罷法的保證金，然而黨內還存有這樣的制度，那不顯得既雙標又可笑？

對於廢除保證金制度，陳冠安直言他個人不贊成，否則會形成制度弊端，全有和全無之間有很多討論空間，例如調整下修就是值得思考的改革方向。目前直轄市議員和立委的保證金都是20萬元，從選區與當選規模來看，直轄市議員就有下修空間。

陳冠安說，至於國民黨，目前數額與民進黨差不多，而青年部目前已在研擬針對青年修訂為更有利的初選制度，希望能讓更多的年輕夥伴，能在國民黨走上更好的參政之路。

(中時 )