海巡署艦隊分署小隊長蔣爭台，春節執行碧海專案途中被發現倒臥房內，急救無效，檢方相驗認為心臟衰竭致死。國民黨團今天開記者會替家屬爭取撫卹福利，國民黨立委葉毓蘭認為，台海情勢險惡，海巡所擔負責任不比軍人還輕，應該比照軍人。

葉毓蘭表示，海巡艦艇出海執行任務，一出海就是十幾天，在執行任務期間，不僅要克服惡劣的海象與天候，海巡是一個軍警文併用的單位，海巡單位具警職同仁因公亡故時，依《公務人員退休資遣撫卹法》及《警察人員人事條例》等相關規定辦理撫卹，而軍職人員則依「軍人撫卹條例」辦理，乍看之下，似乎沒有太大的問題，但再詳細檢視二者撫卹制度的差別，將會發現許多不合理之處。

葉指出，警職人員如執行搶救災害（難）或逮捕罪犯等艱困任務，或執行與戰爭有關任務時，不幸亡故，依照「公務人員退休資遣撫卹法」的規定，最多僅能核與二百四十個月(20年)之月撫卹金。反觀，軍職同仁於類似情況時，可能經國防部核定為因公死亡時，依其遺族的身份，如為父母或配偶，則年撫金得給與終身。

葉毓蘭並質疑，銓敘部組成的撫卹審查小組，沒有相關的機關代表或者第一線的執勤人員代表等等，試問這些專家學者能瞭解任務的屬性、當下狀況、人員的工作性質、組織文化等等，做出合理的撫卹認定嗎？以蔣爭台案例來說，依《公務人員退休資遣撫卹法》第53條第2項第3款及第56條第1項第3款規定，可能會被認定於「辦公場所觸發疾病」，僅給與10年月撫卹金，這樣合理嗎？

國民黨立委鄭天財表示，在立法院第九屆會期審查「公務人員退休資遣撫卹法」草案時，銓敘部在辦理公務員因公死亡因公殉職的認定時，應該要尊重機關的看法，畢竟機關最瞭解事情始末、工作環境，但往往撫卹案送到銓敘部就被否定，當時提出據證責任的轉換的修法建議，當銓敘部認為不符合因公死亡，應該由該部舉證說明，而不是一再退回主管機關補正說明。

(中時 )