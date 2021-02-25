大陸反潛機為何貼海飛行進入台灣北部海域 他爆原因

大陸軍機侵擾台灣西南防空識別區，已經不稀奇。23日，有2架共機進入我西南空域及北部空域。其中1架共機以300公尺的高度幾乎貼海飛行，進入我北部空域。前國大代表黃澎孝分析指出，運-8反潛機飛入台灣北部海域，應是為了偵巡海面下的日本海上自衛隊潛艦。

前國大代表黃澎孝在臉書貼文表示，23日上午，共軍疑似兩架「運8反潛機」又進入我西南空域及北部空域；其中一架飛入台灣北部空域，並以300公尺的高度幾乎貼海飛行。

黃澎孝研判，運-8反潛機飛入「台灣北部海域」，應該就是釣魚台附近海域。低飛是為了偵巡海面下的日本海上自衛隊潛艦。因為中共新出爐的《海警法》於2月1日生效，中共接連派出4艘武裝海警船到釣魚台海域「巡航執法」，此行為引起美日嚴重關切。日本海上警視廳除了派出海警船，趕赴釣魚台護漁，極有可能同步派出蒼龍級潛艦赴該海域監控，才引來中共反潛機到該海域低飛偵蒐。

網友認為，「可能是保護自己的潛艇，與自己的潛艇通訊。」、「試探容忍底限？」

據了解，運-8反潛機就像它的名字一樣，主要是針對潛艇進行研製，透過它在飛機上裝載的各種儀器，探測下面的每一寸的海域。運8反潛機最大載重可以達到20噸左右，可以航行4500多公里，最大的航行速度可以達到每小時600公里左右。

解讀：共機低飛進入我北部空域騷擾的真相 23日上午，... 由黃澎孝發佈於 2021年2月24日 星期三

(中時新聞網)