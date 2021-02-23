研調機構TrendForce表示，車用記憶體需求高速增長，預估近三年車載DRAM用量將以複合年均增長率（Compound annual growth rate，簡稱CAGR）超過三成的漲勢向上。台廠南亞科(2408)、華邦電(2344)皆持續推出更多元的產品，亦可望受惠需求成長。

TrendForce旗下半導體研究處表示，隨著自駕等級的提升、5G基礎建設的普及等帶動，車用記憶體需求將高速增長。以目前自駕程度最高的特斯拉（Tesla）為例，從Tesla Model S/X起，由於同時採用NVIDIA的車用CPU及GPU解決方案，DRAM規格導入當時頻寬最高的GDDR5，全車系搭載8GB DRAM；Model 3進一步導入14GB，下一代車款將採用20GB，其平均用量遠勝目前的PC及智慧型手機，預估近三年車載DRAM用量將以CAGR超過三成的漲勢繼續向上。

細究車用DRAM產品規劃，美光（Micron）以近五成的市占率居於龍頭，因其具備地緣優勢，且與歐美Tier-one車廠合作的時間較長，加上該公司產品最齊全。

除了三大原廠外，台廠實力不容小覷，南亞科、華邦電子皆持續推出更多元的類別來因應。南亞科除了擁有從DDR到DDR4、LPSDR到LPDDR4X完整的產品組合外，在製程已大量導入20奈米，且擁有穩定的良率。整體來看，目前specialty DRAM占該公司營收比重超過六成，其中有近15%來自於車用。

華邦電子在車用領域深耕超過10年，從specialty DRAM、mobile DRAM、NOR Flash、SLC NAND、到組合式MCP，產品組合相當完整。憑藉長期鎖定在生意穩定且獲利較高的前裝車用市場，華邦車用相關業務已占記憶體總營收10%以上且持續成長。

TrendForce也指出，以目前市面上流通的車輛來計算，2021年平均一台車的DRAM使用量僅約4GB，汽車的總量不夠大，因此以DRAM總消耗量來看，2019年僅占整個市場不到2%。

觀察目前車用記憶體市場，產品線的維持以及耐用度的要求遠較一般商規產品高，主因是汽車使用年限動輒10年起跳，故需保證車用記憶體產品生命週期至少7~10年。另外，為因應各國的極端氣候，車用記憶體在溫度容忍度上需有更高的臨界值，以避免行駛過程有突發故障。但比較同規格和容量的車規產品與一般商規，兩者至少有3成以上的溢價，且價格也會隨著規格而有倍數上漲的可能。綜上所述，儘管車用DRAM有高製作難度、高生產成本的挑戰，但在高報酬與潛在龐大商機的誘因下，吸引不少供應商積極耕耘。

(時報資訊)