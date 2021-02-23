開學商機湧現，PChome比比昂公司近兩個月文具商品銷量較去年同期成長20%，主因日本文具品質良好，外觀精緻，甚至有許多商品具有創意設計巧思，吸睛指數破表，且逢新學期到來，開學用品需求增加，除了筆電、小家電等3C用品外，文具、收納用品買氣亦佳。

另外，站上「熱銷創意文具TOP10」，像是富士山外型橡皮擦、紙雕模型便條紙、MONO橡皮擦收納包等，擁有獨特外型，受許多學生及文具收藏者的喜愛。

受到邊境封鎖時間已達一年，對於具療癒效果、設計有趣的日系創意文具商品更是愛不釋手，PChome比比昂提供日本直送台灣每公斤空運費新台幣100元，而文具商品普遍體積小、重量輕，像是橡皮擦、手帳等商品空運費50元，不需飛出國，即可輕鬆入手日本正夯創意文具。

受到台灣消費者喜愛的文具包括日本知名文具品牌「PLUS」推出的「富士山橡皮擦」，日本質感設計文具品牌Marks精美2021年手帳，日本TRIAD「OMOSHIROI BLOCK」系列便條紙，以立體綿羊造型設計的迴紋針座，OLFA推出特殊薄切美工刀，以三花貓、賓士貓、橘貓、虎斑貓四種不同花色的貓咪設計而成的喵星人便利貼，創立50餘年的irodo可愛、獨特的免熨燙轉印貼，由東京設計公司Geo Design出品的創意文具「調味醬料造型螢光筆」，擁有百年歷史的日本鋼筆先驅「白金牌」推出超人氣「PROCYON鋼筆」，以及日本文具品牌蜻蜓TOMBOW經典黑白藍配色的MONO橡皮擦。

(工商 )