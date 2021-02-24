近期忙於宣傳電影《緝魂》的張鈞甯，工作邀約不斷，本刊更於2月7日發現，她在結束電影活動後，便趕赴南港的電視台與好友阮經天會面，似乎在討論未來的合作計畫。兩人繼14年前的《我在墾丁天氣晴》後，終於將再一起演出新作品，會擦出什麼樣的火花，令人期待。

談話結束後，阮經天向眾人道別便先行離開。（圖／本刊攝影組）

張鈞甯和阮經天的交情，源自二○○七年兩人合拍電視劇《我在墾丁天氣晴》，朝夕相處下很快就建立了友誼。去年張鈞甯為演出何潤東執導的新戲《誰在你身邊》再赴墾丁，當下她想起過去在此一起拍戲的阮經天，加上正好在當地遇到兩人的共同朋友，便打電話給阮經天，對方也二話不說開車南下，給足張鈞甯面子。

2007年張鈞甯（右2）與阮經天（左1）、彭于晏（右1）、李康宜（左2）和邵翔（左3）等人，演出電視劇《我在墾丁天氣晴》。（圖／翻攝自網路）

恰巧當天也是張鈞甯的殺青日，阮經天還買了一百杯飲料請客，讓她忍不住誇對方是「義氣哥」：「所有人看到小天（阮經天）都瘋了！女生都在討論他的肌肉，男生還要求他公主抱，他也有求必應。」

日前阮經天特別轉發張鈞甯的微博，替好友宣傳電影。（圖／翻攝自阮經天微博）

日前阮經天接到張鈞甯的電話，立馬驅車前往墾丁力挺好友。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

為張鈞甯探班時，阮經天特別買了一百杯飲料犒賞劇組的工作人員。（圖／翻攝自張鈞甯微博）

此外，今年阮經天參與大陸實境秀《念念桃花源》，張鈞甯也以好友身分擔任嘉賓。她在節目中表示，如果能對十年前的自己說話，希望過去的自己「放輕鬆，去享受每一個焦慮」，因為過去的自己走在路上，會不敢看人的眼睛，也不敢和別人說話。一旁的阮經天立刻模仿起她過去的模樣，表情逗趣，顯見兩人的摯友關係。

為了阮經天參與的實境秀《念念桃花源》，張鈞甯義氣現身擔任特別嘉賓。（圖／翻攝自阮經天臉書）

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(中時新聞網)