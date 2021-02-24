近期忙於宣傳電影《緝魂》的張鈞甯，工作邀約不斷，本刊更於2月7日發現，她在結束電影活動後，便趕赴南港的電視台與好友阮經天會面，似乎在討論未來的合作計畫。兩人繼14年前的《我在墾丁天氣晴》後，終於將再一起演出新作品，會擦出什麼樣的火花，令人期待。

張震和張鈞甯在《緝魂》中飾演夫妻，片中於公於私都離不開彼此。（圖／威視提供）

今年三十八歲的張鈞甯，近年深耕大陸市場，二○一四年靠著電視劇《武媚娘傳奇》暴紅，接著又拍攝了《溫暖的弦》、《如懿傳》、《唐人街探案》等戲劇，奠定在兩岸三地影視圈的地位。在電影《緝魂》中，她飾演一名精明幹練的重案組刑警，為此剪去二十公分的頭髮，由於該片好評不斷，在台灣上映不到一個月，就有四二○○萬元的票房佳績。

《緝魂》口碑票房都有好成績，張鈞甯也樂得勤跑戲院與粉絲互動。（圖／林士傑攝）

反觀阮經天的演藝事業，可謂開高走低，二十八歲時，他以電影《艋舺》首度入圍金馬獎，就打敗一票硬底子演員，成為史上最年輕的金馬影帝，風光一時。之後他陸續參與《軍中樂園》、《刺客聶隱娘》、《謀殺似水年華》、《狄仁傑之四大天王》和《神探蒲松齡》等大片，但較少有令人印象深刻的表演，連去年演出大陸賣座片《八佰》，也因為角色涉及敏感的政治內容而遭刪減。

阮經天的事業起伏，讓他在實境秀上被好友岳雲鵬吐槽：「你怎麼從一路暴紅到現在這樣？」他也無奈地回應：「這兩年都有在拍戲啊！但還沒有給大家看到。」好友還狠虧阮經天，與他同期出道的彭于晏「比你紅得多！」讓他很不是滋味。

比起阮經天有些力不從心，張鈞甯在今年大陸賀歲檔大賣新台幣近一四○億元的電影《唐人街探案3》中，雖然只是驚鴻一瞥，表現仍讓許多觀眾大為驚豔。如今兩位老友趕在過年前碰面談合作，期盼他們能擦出新火花，交出亮眼的成績單。

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(中時新聞網)