高球名將老虎伍茲嚴重車禍，警方最新說明。

高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）23日驚傳在洛杉磯發生嚴重車禍，雙腿傷勢嚴重但無生命危險，警方表示，老虎伍茲駕駛在以多事故聞名的下坡彎道路段，當時車速相當快，轎車衝過中央分隔線後翻滾多圈才停下來，轎車車頭全毀，不過內部完好，安全氣囊發揮作用，保住老虎伍茲一命。

加州洛杉磯當地時間23日上午，高球名將老虎伍茲開車途中發生嚴重車禍，經送醫急救，已知腿部嚴重受傷、多處骨折，美國有線電視新聞網（CNN）引述消息人士指出，老虎伍茲傷勢「未危及性命」。

洛杉磯警消後續召開記者會說明老虎伍茲的車禍狀況。據CNN報導，洛杉磯郡警察局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）表示，警方到場時老虎伍茲意識清醒，另外洛杉磯郡消防局長歐斯比（Daryl Osby）指出，老虎伍茲送醫治療時，傷勢雖然嚴重，但狀況穩定。

高球名將老虎伍茲車禍現場。

歐斯比表示，附近目擊民眾約在清晨7時12分左右報警，幾乎就在事故發生時馬上就撥打電話報警。

他說警方到場時，老虎伍茲受困車內，救難人員使用工具及斧頭將他救出，老虎伍茲雙腿都有嚴重傷勢，救難人員還使用了頸圈將他的身體固定，隨後送醫治療。

維拉紐瓦指出，老虎伍茲駕駛的是Hyundai旗下的韓系豪華品牌Genesis 2021 SUV車款，事故當時轎車行駛在陡峭的下坡彎道路段，他相信轎車當時正以高速行駛。

高球名將老虎伍茲23日發生嚴重車禍，他所駕駛的Hyundai旗下韓系豪華品牌Genesis 2021 SUV車款車頭近乎全毀。（圖／路透社）

不過他也表示，幸運的是轎車內部發揮了安全作用，否則這起車禍恐怕會是一場「致命車禍」。根據維拉紐瓦描述，包括保險桿在內，老虎伍茲座車的車頭全毀，不過內部卻近乎完好，安全氣囊彈開，在撞擊時為老虎伍茲提供緩衝力道，否則將會是一場致命車禍。他說老虎伍茲有繫安全帶。

高球名將老虎伍茲23日發生嚴重車禍，警方指出，安全氣囊彈開讓老虎伍茲逃過死劫。（圖／美聯社）

維拉紐瓦指出，老虎伍茲發生車禍的路段以高速行駛、容易發生事故聞名，事發當時他的座車衝過中央分隔線，車子翻滾了很多圈，直到撞上2個告示牌後才在草叢中停下來，他說轎車衝破中央分隔線後還移動了幾百英尺，顯示當下車速相當快。

老虎伍茲駕駛的轎車翻滾多圈後才在草叢中停下來。（圖／美聯社）

維拉紐瓦指出，調查顯示老虎伍茲並沒有試圖減速，沒有剎車痕跡，期間座車撞到路邊後還撞上一棵樹。

另根據第一時間趕赴現場的洛杉磯郡警察局長岡薩雷茲（Carlos Gonzalez）描述，老虎伍茲當時被困在駕駛座上，無法自行起身，但能說話，他詢問對方的名字，對方回答「老虎」，當下他才認出是高球名將老虎伍茲，他說老虎伍茲的神態相當「清醒且冷靜」。

(中時新聞網)