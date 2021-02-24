新北一名林姓單親媽媽前年控訴，遭基隆市議員張秉鈞性侵，雙方告上法院，檢方去年10月依加重誹謗罪嫌起訴林女，張則獲不起訴，但風波未平，2人不斷隔空喊話，林女要求撤告，張則認為，林女不願意道歉和解，只能交由法院審理。

據《蘋果新聞網》報導，林女表示，自己被性侵、誘騙交往，還要被告妨害名譽，她說，如果自己沒有小孩，現在可能就不會活在這個世上，希望選民看清楚，不要再有下一個受害者出現。林女進一步指出，在司法上，自己要與議員對抗，很難得到公平對待，要求張撤告，否則將公布與基隆市民權益有關的錄音檔。

對此，張秉鈞24日早上在臉書澄清表示，自己確實曾經與林女短暫交往過，因個性問題分手，絕無林女先指控的不法情節，此外，針對林女的指控已於前年提出告訴，新北地檢署去年10月底偵查終結，依加重誹謗罪起訴林女，目前由新北地院審理中。

張秉鈞說，第一次開庭時，法官曾詢問林女是否願意和解，但林女拒絕，也不願道歉，因此，僅能交由法院續行審理，至於林女向媒體指稱「司法追殺」等話，經查與實情有違，特此澄清。

(中時 )