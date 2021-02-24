根據《TMZ》報導，前球王老虎伍茲在車禍前十幾分鐘出現脾氣暴怒的情況，駕駛車子離開酒店的時候還差點撞到旁邊車子，結果卻不幸在前往俱樂部的途中發生意外，所幸車子安全性堅固，伍茲才得以保住性命。

該報導指出，車禍前伍茲在早上7點準備離開酒店前往當地一家高球俱樂部，原本預定7點半抵達，但某個電視台攝影團隊也在那個酒店，根據製作人透露，伍茲的車子被一台裝運行李的車子擋住，不得不在後頭等待行李車離開，「當時看到伍茲的情緒相當激動同時也很不耐煩，駕駛離開酒店的速度很快，還差點撞到我的車子。」

此小插曲經過十多分鐘後，大約7點12分伍茲就在路邊發生車禍，而當地警方宣稱伍茲的車速高於正常，似乎有超速的嫌疑。

上周伍茲參加捷恩斯邀請賽，主辦單位提供他一台Genesis GV80(此車是韓國現代旗下的旗艦品牌)，可以免費使用一周，車禍發生時伍茲就是駕駛這台車子。警方表示，伍茲的車子撞到告示牌與一棵樹之後翻滾了數百碼距離，幸好車子的駕駛區域安全堅固，伍茲能夠活下來相當幸運。

(中時 )