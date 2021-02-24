近日有關膽結石的話題吵得沸沸揚揚，如何預防身體結石以及排出結石的正確方式，不可不知。家庭醫學專科鄭鈞云醫師指出，「4F」族群好發膽結石，指的是年過40歲、女性、肥胖及生育過多胎者，必須需要特別注意身體變化。

40歲以上的胖媽媽注意！「4F」這群人正是膽結石好發族群。(圖/取自健康療天室)

膽囊位於肝臟下，是儲存膽汁的地方，當食物進入胃腸後，膽囊收縮使膽汁進入總膽管再流入十二指腸中，就能幫助脂肪消化。鄭鈞云醫師解釋，結石成因複雜，但簡單來說，原本膽囊內只有膽汁，若膽汁中膽固醇或膽紅素偏高或膽囊排出功能異常，就可能形成結石。尤其當我們吃進過多含脂肪食物時，膽囊為了幫助脂肪乳化為較小顆粒讓腸胃消化，就會加緊收縮，這也是為什麼膽結石的疼痛，常發生在飯後、半夜及暴飲暴食過後。

●預防各種結石 先減輕身體負擔 正確排毒有訣竅

鄭醫師指出，呼吸和飲食都會在體內產生老舊廢物，透過幾個身心靈排毒動作，可以同步活絡身體排毒機制；如果真的確診結石，也千萬不要亂靠偏方排石，只要用對醫療方式處理，排石並不是複雜的醫療措施。完整資訊都在《健康療天室》第14集:肝膽結石喝油能排除？ 醫呼籲誤信偏方 有病快就醫！

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《健康療天室》第14集 肝膽結石喝油能排除？ 醫呼籲誤信偏方 有病快就醫！

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