「好累喔！明明已經上班好幾天了，怎麼都還是懶洋洋提不起勁上班！」每每春節假期一過，不論家醫科或是身心科的門診人數都上升約兩成。但其中可能有五成以上其實沒有真正生病症狀，而是以感覺疲累、腸胃道消化不良等為大宗。

書田診所家醫科主任醫師康宏銘指出，所謂的年假症候群並沒有一個明確的定義，而是諸多病徵綜合症狀，最常見的有疲倦、精神不濟、感冒、腹痛、便秘、嘔吐、腹瀉、痛風及肩頸下背疼痛等症狀，經常好發於年節前到年節後，所以才會被稱之為年假症候群。

醫師康宏銘表示，年假症候群成因複雜，但主因是飲食不當與生活節律紊亂。（圖／醫師康宏銘提供）

「年假症候群的原因跟症狀一樣複雜，不過基本上可以區分成飲食生活作息不當與心理兩大類。」康宏銘指出，現代人雖然比較養生，但過年期間難免還是會吃吃喝喝，攝取比平常更大量的食物，整個年假累積下來，自然就比較容易增加腸胃道負擔。

康宏銘表示，臨床上疾病以胃食道逆流、腸胃道發炎最常見，不過，還有更多是只有感覺單純腸胃不舒服、疲倦等。「其實這就是一個警訊，身體已經在告訴你，腸胃道負擔已經過重，需要更多的時間進行代謝甚至是修復。」

年期間，親友聚會場合多，在大吃大喝之下，容易讓腸胃負擔過重。（圖／報系資料庫）

康宏銘解釋，人體有七成的免疫細胞都是來自腸胃道，又有人說，腸道是人體的第二個大腦，這些都說明了腸胃道健康的重要性。過年期間如果大吃大喝沒有節制，即使沒有發炎生病症狀，腸胃道過度負擔不僅會減緩代謝速度，甚至也會造成體內慢性發炎，長時間處在發炎狀態會讓人覺得懶洋洋的，甚至容易感染疾病。「腸胃道還是人體重要免疫系統，飲食不當影響腸道菌叢生態，免疫功能容易低下。」康宏銘說，人體免疫細胞有七成來自腸胃道，一旦受影響造成免疫功能低下，細菌病毒就容易入侵。

腸胃道除了與免疫系統相關外，也與自律神經運作有關。康宏銘說，人體自律神經系統與腸胃道健康狀況息息相關。過年期間如果生活作息比較不規律，交感神經就會比較活躍，時間拖得一久，交感神經就會變得比較疲乏；相對的，副交感神經調節能力就會變得比較差。

「這就是年假症候群後容易讓人覺得疲倦的主因。」康宏銘醫師強調，交感與副交感神經就像是彈簧一樣，如果長時間劇烈變化，就容易造成彈性疲乏，當身體長期處在這種狀態下，疲倦感就會變得更為明顯，需要經過一段時間後才能恢復正常。

咖啡雖有提神效果，但長時間依賴，恐造成自律神經失調。（圖／宋岱融攝）

康宏銘在門診中曾經遇過，為了解決問題使用提神飲料或是猛灌咖啡。他說，提神飲料只能發揮短時間的效用，如果過量使用還可能造成交感神經過於於活躍，因此，還是應該回歸正常的作法，而不能只依賴咖啡或是提神飲料。春節過後若還是出現疲累，康宏銘建議，可以找一些自己有興趣或是可以專心投入的事物，這樣可以提升身心的專注程度，協助更快速拉回一些生理節律。

生理節律恢復正常，包括自律神經、內分泌代謝等，也會慢慢恢復功能，可以較為全面的改善身心狀況。如果是上班時間覺得疲累，康宏銘說，可以趁著中午午休時間，讓自己吃得健康一些或是清淡一些，飯後搭配快走散步讓身體輕微的流汗，不僅有助消化，提升身體的代謝狀況，也會讓大腦感覺身體負擔少一點，比較不容易出現下午昏昏沉沉的狀況。

運動可以促進新陳代謝，同時讓大腦紓壓，有利於提升專注力。（圖／林士傑攝）

「適度的運動對於提升工作專注力其實非常有幫助！」康宏銘強調，運動不僅可以提升身體代謝機能，運動時也會分泌腦內啡讓心情感到愉悅，如果運動時曬太陽還能增加體內維他命D合成。所以年後一定要趕緊讓身體動起來，才能遠離年假症候群纏身的夢靨。

康宏銘提醒，除了自我計畫解決年假症候群外，如果過年後超過一周，若年假症候群狀持續出現，就建議要找醫師協助，讓專業人員幫助你解決問題，而不要等到身心都出狀況了才能就醫，就浪費了黃金治療期。

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(中時新聞網)