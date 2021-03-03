「少吃多動就會瘦，你就是都不愛運動才會胖！」這句話許多人都聽過，也可能被自己當成「激勵」他人控制體重的話語。因此當改變生活型態後卻依舊過重時，許多人乾脆放棄，放任體重不管。但實際上，雖然飲食和運動的確是維持體態的不二法門，不過肥胖與個人體質，像是基因、荷爾蒙與環境等，更是關聯密切。向專業醫師求助，找出致胖因素更是重點。台灣肥胖醫學會呼籲，國人應該減少對需要體重管理者的歧視與汙名化，家人也可以盡可能陪伴並了解過重者的核心問題所在，「透過專業醫療協助，找到最適合的減重方式，會比自己控制體重更有效果。」

●台灣變成胖番薯 每5人就有1人超重

世界肥胖聯盟 (World Obesity Federation) 估計，在西元2025年前，全球過重或肥胖成人人口會從2014年的20億人增加到27億人。肥胖所延伸的問題範圍與嚴重度在過去數十多年來逐漸攀升。

而在台灣，108年台灣國人10大死因中有8項與肥胖相關，研究亦顯示，肥胖患者相較於體重健康者，罹患糖尿病的風險超過7倍，世界衛生組織早已將肥胖視為一種慢性疾病。以近3年的數據來看，台灣18歲以上成年人，接近5成處於過重。台灣肥胖醫學會理事長楊宜青指出，台灣的肥胖盛行率突破20%，全台至少有350萬人有肥胖症困擾，平均每5人就有1人超重。

世界衛生組織早已將肥胖視為一種慢性疾病，108年台灣國人十大死因中有八項與肥胖相關。(資料來源／台灣肥胖醫學會提供）

●肥胖是疾病 近7成肥胖者其實希望醫師提供協助卻不敢問

值得注意的是，台灣肥胖醫學會去年做了一項問卷調查，有8成受訪國人都打算減重，但卻只有22%的民眾曾與醫護討論體重控制。這項調查負責人、台灣肥胖醫學會秘書長張皓翔醫師指出，最主要的原因是，國人普遍認為體重管理是「自己的事情」，視為隱私；或是認為減重諮詢需要可觀的金錢支出，所以只有少數人會諮詢專業醫療人士。

不過也有高達7成的受訪者表示，希望能有醫師協助訂定可以達成的務實減重目標，但卻不好意思提出。調查結果也顯示，絕大多數的醫師認為病患對體重控制沒有興趣，由此可見醫病間的認知有極大落差。

楊宜青醫師建議，若有專業醫療協助的介入，根據患者的身心狀況及根本原因找到最適合的方式，會比自己進行控制體重更有效果。醫病雙方都可以藉由良好溝通，為減重展開第一步。

3月4日是世界肥胖日，國民健康署代理署長賈淑麗（圖左）與台灣肥胖醫學會攜手呼應今年世界肥胖聯盟「Every Body needs Everybody」的主題，希望減少對需要體重管理者的歧視與汙名化。（圖／梁惠明攝）

●過重求醫 掌握診間「停、看、聽」簡單三步驟 醫病溝通好安心

台灣肥胖醫學會建議，在患者進入診間後，醫護可掌握「停、看、聽」三步驟，開啟體重控制討論話題，支持患者尋求醫療協助；同時民眾也可根據停、看、聽三步驟，了解自身體態狀況，快速開啟與醫護的體重控制相關討論。

「停」確認：患者進入診間坐上診療椅之前先停一停，先測量身高體重，確認體位BMI值。

「看」關懷：醫護人員看診時發現BMI值超標病患，主動關懷患者的體重控制狀況。

「聽」支持：傾聽患者對於體重控制的想法，對患者嘗試體重控制意願表達支持，開啟醫病溝通、交流體重控制的觀念，協助患者改善生活環境，提高體重控制行動力。

肥胖醫學會呼籲，減重路上，「別再一個人孤單難受也難瘦」。體重管理除了患者積極調整生活習慣外，透過政府建構的支持系統和資源網絡，更可加入醫療專業人員的主動協助及社會大眾的正向支持，絕對會比自己進行控制體重更有效果！

(中時新聞網)