最後尋求部立彰化醫院協助，經過整形外科醫師呂明川巧手，不僅重建新的耳多，也找回林小姐的自信。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

彰化1名30歲林小姐，疑似與隔壁患有精神疾病的鄰居起衝突，左耳鄰居遭狠狠咬斷，送醫搶救後，經過治療無大礙，但耳朵遭咬斷3分之1，外觀看起來怵目驚心，最後尋求部立彰化醫院協助，經過整形外科醫師呂明川巧手，不僅重建新的耳朵，也找回林小姐的自信。

呂明川表示，林小姐4個多月前來診，耳廓缺了一大塊，對生活並不會有太大影響，但嚴重打擊林小姐自信心，特別是女生，她根本無法接受，重點是缺塊的耳朵已經不見了，所以也無法手術在植復原，只能進行斷耳再造手術。

呂明川說，重建需一小塊的耳軟骨，以及包覆的皮呼，他從林小姐的右耳取下一小根軟骨，將軟骨接在左耳斷離處，在種植到頭皮，讓皮膚生長、包覆耳朵、經過一個月再進行第二次手術，將新耳與頭皮分離，呈現較自然樣貌，前後經過3個多月的重建。

呂明川還說，耳朵遭咬斷聽力並沒有受損，只是知覺比較差，要等將近1年時間，舊耳的神經往新耳長過去，才會恢復過往的知覺，但最嚴重的是心理層面，林小姐經過重建後，已經回到職場工作，用工作與時間來撫平創傷，只是現在有人靠近她，她依然會感到害怕。

彰化醫院精神科主任梁孫源表示，類似林小姐這種斷耳的恐怖經驗確實少見，有些人的恐懼會隨著時間淡忘，害怕的感覺會漸漸消失，但如果超過2個月還存在著恐懼，或焦慮夾雜等強烈感受時，有可能就是創傷後壓力症候群，最好是尋求專科醫師的協助。

(中時 )