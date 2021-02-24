外送員表示由於管理員態度不友善，拒絕將餐點送上樓。(圖取自爆廢公社公開版)

外送員更形容，管理員態度像流氓。(圖取自爆廢公社公開版)

外送經濟正夯，不必外出即可收到美味餐點，是許多懶人的福音。不過一名女網友不愉快的分享，訂餐後外送員卻拒絕將餐點送上樓，理由是因為管理員不友善像流氓，讓她氣炸表示，遇到這種外送員「誰碰到誰倒楣」，貼文發出後引起兩派網友論戰。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享，日前她訂餐時外送員傳訊告知，餐點送達時要麻煩她自行下樓取餐，原PO納悶詢問為何不能送上樓，外送員則回應，因為先前曾送過此大樓，且「管理員很不友善，像流氓」，而這理由讓原PO相當不滿，「外送員的工作不就是要把東西拿到客人家門口交到對方手上嗎？」更說明自己就是不方便外出才會訂外送。

原PO更氣憤說道，這種外送員誰碰到誰倒楣，「就是因為不方便出門才叫外送啊！還要人家自己下去拿，到底有沒有基本的態度？」而貼文發出後引發兩派網友議論，有些網友認同原PO看法，「怎麼覺得外送員越來越懶，大樓給進就要送到府啊」、「叫外送就是為了便利，公司制度是送到府就按照制度走，當然有體貼外送員願意寒風中提早下樓等的客人，但也不應該因此要求所有客人都如此吧」。

不過，也有挺外送員的網友表示，問題最大的應該是管理員，「管委會的問題，不要怪外送員好嗎」、「外送員是販賣便利，不是販賣服務啊」、「外送員口氣感覺蠻客氣的啊，我覺得比較雷的是外送員遇到流氓大樓管理員，能讓外送員心生恐懼也不容易，是不是該建議管委會，評估不適任的管理員」、「怎不怪管理員的態度」。

(中時新聞網)