媒體23日晚上報導，一名立院黃姓立委助理涉貪，收了數百萬元，外傳是立委蔡適應的團隊，蔡深夜在臉書回應表示，媒體查證後認為烏龍爆料，已做修正。不過國民黨革實院長羅智強在臉書以「口爆！國會助理涉及索賄？三問蔡適應！」為題發文，表示「蔡適應辦公室被媒體踢爆「黃姓助理」涉及索賄喬事，蔡適應說是『烏龍爆料』、『與蔡適應服務團隊無關』，但卻又強調『民意代表肩負選民服務工作』，這「否認」也太半套了吧！

以下是羅智強發文內容。

我要三問蔡適應：你的辦公室有沒有「黃新耀」這位助理？你的辦公室有沒有「黃新耀」這位助理？你的辦公室有沒有「黃新耀」這位助理？問題很重要，所以問三遍。如果沒有這位助理，那就是烏龍；如果有，蔡適應說「與蔡適應服務團隊無關」，就是說謊、就是說謊、就是說謊。

因為黃新耀若確實是蔡適應的助理，那當然與蔡適應服務團隊「有關」；至於黃新耀有沒有索賄喬事，那是檢調要去查的事，不是蔡適應說了算。＃檢調別再睡＃好好查查還蔡適應清白

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附注：昨天當我收到網友傳來的新聞時，第一時間在入口網站的新聞連結就已經被移除了。後來我找了半天，才找到了一個還沒有被移除的新聞連結，結果馬上又被移除了，適應真的「是硬」啊！

還好我已節下新聞原文。

國會助理涉貪？物流公司控 遭索賄喬事

TVBS新聞

高雄一間永流物流公司出面指控，立院黃姓立委助理涉嫌索賄喬事，連前民進黨中執委也介入，前後共收了六百萬，但求證立委辦公室回應，僅是單純的選民服務，而且過程絕對沒有索賄。

推高車來來回回，從貨櫃上卸下貨品，通通存放在物流倉儲，這間位於在高雄的永流物流公司，現在指控，遭到立委國會辦公室助理索賄。」

物流公司副總：「黃姓助理傳訊息給我，發哥請他出來幫我忙，他說他是蔡適應辦公室助理，黃姓助理那邊，他需要給他點零用錢，兩萬五萬這樣拿，前前後後大概拿了十萬左右。」

秀出line對話紀錄，自稱2019年透過立委助理，協調高雄港務分公司倉儲續租問題，兩人曾幾度討論，要約在立法院碰面，立委助理也回應，會順便轉達給，台灣港務公司，後來卻演變成用金錢喬事。

物流公司副總：「後來都沒辦法塵埃落定，許西彬(民進黨)前中執委，跟我說張浩發黃新耀都他的小弟，算他的晚輩可以幫我處理，前前後後跟我要了六百多萬。」

物流公司副總指控，最初透過張姓男子牽線，認識了立委助理黃新耀，最後民進黨前中執委也介入，供稱兩邊都收了錢，不過秀出匯款紀錄，看到匯款被退回。

物流公司副總：「過程當中有站不住腳的地方，基本上都合情合法合理，你就把我撤約就好了啊，你一直告訴我有機會處理，一直跟我要錢，最嚴重的地方，運用公權力。」

求證立委辦公室，由於物流公司有積欠港務公司款項，才找上立委助理盼能續租，辦公室私下也強調過程絕對沒有索賄，僅是選民陳情服務。

(中時 )