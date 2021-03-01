大陸方面從3月1日起全面禁止台灣鳳梨進口，此舉恐衝擊鳳梨產業，而蔡政府也喊出「吃鳳梨救農民」的口號，希望民眾可以幫忙消化原要銷往大陸的鳳梨。對此，宅神朱學恒直言，哪有每次都是外銷出問題叫民眾多吃？難道以後襪子外交受挫要吃襪子嗎？他更批評駐日代表謝長廷無知，指現在台灣已幾乎沒有鳳梨罐頭的生產線。

朱學恒1日在臉書上表示，任何介入自由市場機制的手段都會導致市場修正回原先的狀況，多吃鳳梨就會排擠其他水果，現在搶鳳梨，就會導致現在價格上升，鳳梨吃飽了，就會導致下個月鳳梨價格因為被排擠而下跌。

朱學恒指出，現在鳳梨根本還沒有大出，現在先搶買，真正三月底、四月初大量豐收的時候，鳳梨價格會不會下跌？對於府院都定調這是邊境檢疫問題，他十分不解為何側翼網軍要無限上綱到兩岸宣戰？「你問問這些農民要不要索性全斷跟萬惡共匪的貿易往來？」

朱學恒認為，是檢疫問題，就解決檢疫問題；是政治問題，就用政治手段解決；是農業政策問題，就用農業政策方式解決。他更忍不住直言，哪有每次都是外銷出問題叫民眾多吃，國軍多吃、銀行多買，育幼院多吃，學校多吃，這是什麼大食王競賽之國嗎？那以後襪子外銷受挫是不是要吃襪子？晶片外銷受挫是不是吃晶片？

朱學恒更狠批駐日代表謝長廷無知，「可是長廷啊，你知道現在台灣根本沒有什麼鳳梨罐頭的生產線了嗎？發文之前不能看看嗎？我國的駐日代表講的好像是別人的事情一樣，你知道你就是你要想辦法開拓商機嗎？」

朱學恒說，看看有點農業常識的衝組民進黨立委敢不敢這樣說不要賣？敢不敢說我們農民有志氣不要賺紅錢？他更以綠委邱議瑩辦公室發布的新聞稿為例，但他也批評，「你的農產品概念是呼籲台灣愛用國產，挺台灣、挺農民，那麼他國為什麼要愛用台灣農產品，挺台灣，挺台灣農民呢？」

(中時新聞網)