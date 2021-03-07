21歲女歌手莊凌芸從音樂選秀節目《聲林之王》出道，5日不幸自10樓圖書館墜樓身亡，令喜愛她的親友悲慟不已，林宥嘉、蕭敬騰等導師也發文哀悼。與莊凌芸情同姐妹的網紅閃亮亮，得知噩耗時PO出兩人過往的對話內容悼念，卻被網友狠狠言語攻擊，直批她想要蹭熱度。閃亮亮不想忍了，硬起來PO文擊退酸民：「你們這些行為正是網路霸凌。」

閃亮亮5日在IG公開和莊凌芸的最後對話，從截圖中可看到她傳「耶耶，愛妳～」並附上3顆愛心符號，莊凌芸則回：「黑痕，姊姊好喜歡妳的聲音，超可愛。」文末也有一顆愛心符號，不難看出兩人的好交情，想不到卻成為最後對話，閃亮亮哀痛的說：「最調皮可愛的芸妹妹啊…妳怎麼就這樣離開了呢？怎麼這麼突然…怎麼會…。」她難過的表示還有好多事情想跟莊凌芸說，想帶她去台中吃美食、聽她繼續叫一聲姐姐，如今卻成遺憾。

想不到這則哀悼文被部份酸民言語抹黑，閃亮亮6日深夜透過IG限時動態反擊，一口氣連發7篇文章，先預告接下來的限動非常負面，再表示自己雖然是公眾人物，必須對說出的話負責，但內心有許多話想直接講出來，「其實我也只是個有血有肉、普通的一般人。」

閃亮亮希望大家把她接下來的言論當成一般人的發言，她嚴肅的說道：「呵…就是有你們這種酸民，看著其他人的文章留言底下說著：『蹭什麼？』、『故意要發的？』、『人都走了還發文？』總說著拒絕霸凌，也知道網路霸凌有多可怕，你們真的知道多可怕嗎？」接著閃亮亮撂狠話：「你們這些行為正是網路霸凌，非常可惡、非常可怕、非常噁心、非常的討厭。」她大力呼籲酸民停止霸凌，並請大家制止做出這樣行為的人，「網路霸凌如今毀掉多少人命，我們每一個人都有責任。」

文章曝光後，許多粉絲擔憂閃亮亮的狀況，紛紛私訊關心，不久後閃亮亮再透過限動報平安，「沒事啦大家，我自己都沒事都無視，我都不太去看酸民留言，只是講到我朋友就不行，弄到我都沒事，弄到我身邊的人就氣爆。」

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