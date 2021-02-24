大同菜市場地主同意先整地、不封路，才暫時避免衝突。（林和生攝）

荒廢數十年的屏東市大同菜市場，農曆年前原地主將土地售出，新地主24日請來怪手準備整地，鄰近超過20戶居民擔心影響通行權，不僅開來轎車擋住去路，更以肉身阻擋進入，雙方衝突一觸即發，所幸經過協調，地主同意僅整地、不封路，暫時避免紛爭。

位於屏東市光復路217巷的大同舊市場，因時代變遷已經停止營業近半世紀，此處屬於私有地，2000年時地主與當地住戶因通行權問題告上法院，法官判決既成道路必須保留住戶通行權，判決一出，土地保留現狀至今。

今年農曆年前，土地轉手，賴姓地主以另有用途為由，上午雇請怪手前來整地，便與當地居民發生衝突。當地鄰長胡鳳嬰強調，當時原住戶跟地主打官司，高等法院已判決必須讓路給居民通行，如今地主換人，法令效力依舊存在。

但賴姓地主抱怨，農曆年前就貼出公告要整地，居民幾乎無動於衷，私人土地上依舊停滿自家車，為降低至最少損失，已經承諾保留一米寬道路供住戶通行使用，但對方似乎仗著人多，要他釋出更多空間，這態度令人難以接受。

說到激動處，賴男甚至自己跳上怪手，準備強行進入整地，所幸被警方勸說才作罷。胡鳳嬰則認為，1米路連機車都難通行，以現有鋪設柏油路空間，至少要6米才足夠，雙方僵持不下。

屏東市民代表方華雄見狀出面緩夾，希望雙方好好協商。屏東市公所技士蘇進旺也認為，既然法院判決確定，道路已有30年以上通行事實，地主就必須適度釋權，至於釋出多少，真的要兩造平心靜氣坐下來談。

(中時 )