新北市林口工一市地重畫區一處廠房日前遭投訴廠房內堆置大量事業廢棄物，市長侯友宜也撂下重話，不清就排除重畫。地主近期辨理清運，截至2月底已清理約2500公噸，預計將6月底前可全數清理完畢。

「林口工一市地重劃區」是林口特定區內5處工業區唯一未開發完成的，早年多為工廠及倉儲使用，占地107.91公頃，預計在2022年完工，將可提供高科技產業進駐，創造2萬1000個就業機會。

新北市環保局實地稽查發現，列管廠房佔地面積約2000坪，內部堆滿營建混合物9300公噸及有害類事業廢棄物20公噸，雖林姓地主聲稱廢棄物為承租戶所為，雙方訴訟仍在進行中，但地主應善盡土地管理義務，並非全無責任，新北市政府祭出殺手鐧，著手進行都市計畫變更，要將列管廠房排除重劃，連帶影響該土地所有權人未來土地分配權益。

據了解，林姓地主在重畫區內仍有多筆土地，合計估算約10億市值，廠房若被排除重畫區外，將影響土地重新分配。

林姓地主經評估後定自行清理，上月底將事業廢棄物清理計畫書送至環保局審查，於2月初審核通過後，立即進場自行清運，截至2月底已清理3成，約2500噸，預計6月底前清理自拆完成。

新北市地政局表示，市府推動重里不妥協，未來「新泰塭仔圳市地重畫案」也將比照辦理，若不配合垃圾清理，將以排除重劃方式辦理。

(中時 )