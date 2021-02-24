國民黨「割萊委」行動第一階段劍指台灣基進立委陳柏惟，罷免總部已經第一階段連署輸送進中選會。面對罷免聲浪，陳柏惟曾稱選民服務4900多場，團隊表現在國會絕對是立院前10名。對此，宅神朱學恒昨(23日)諷刺地說，「非常棒，個人提議他成為下一代閃電俠，因為從來沒有一個立委可以做到每天不吃不喝，也不算交通時間，每一小時大概要處理一件事」。

陳柏惟以圖表細數政績，除自稱人氣立委N0.1，包括地方行程4964場、鄉親拜訪1846次、法律主題案12案、共同提案11案、預算提案81案、立院出席率100％、陳情案件2273次、爭取地方建設91次等。面對罷免案，陳柏惟以過去拍電影經驗比喻，在拍的時候根本不知道票房會怎樣，拍完後票房不錯，大家都希望有續集，但一定有人眼紅，認為菜鳥憑甚麼拿到好票房，對他而言，這些人本來就不支持他，為什麼要聽這些人的意見，他保證會讓反對他的人非常失望。

對此，宅神在政論節目《新聞大白話》談到陳柏惟選服有4900多場時說，因為從有歷史以來，從來沒有一個立委可以做到每天不吃不喝，也不算交通時間，光坐在位置上，假設所有人到服務處找他，相當於每一小時大概要處理一件事，但是坐高鐵到台北就浪費一小時，然後在立法院打架也浪費一小時，「如果他能夠做到這麼多事情，大概是中華民國以來最快的民意代表！」而該節目計算，若將4900場除以365天，等於陳柏惟1天要跑13.4場地方服務，再扣掉睡眠時間8小時計算，等於平均一小時要有一場選服。

宅神直言，「但以我對陳柏惟能力的了解，多半原因可能是因搞不清楚選民服務內容，若是單純抱怨也算是選服嗎？若通通算是選服，那就把它列出來，看看4900多項選服是怎麼做到的，搞不好會突破天際，全世界都會想要看怎麼有這麼快的民代！」

(中時新聞網)