1名67歲張姓男子22日被發現陳屍在嘉義縣海區某家醫院病房，臉部都是鮮血、頸部被內褲勒住，隔天凌晨宣告不治；案發時同病房的41歲張男衣服上有血跡。檢警會同法醫24日相驗，死者主要傷勢是肋骨斷裂造成的氣血胸、頸部肌肉出血頸椎骨折、顱內出血，不排除有他殺嫌疑。張嫌24日情緒穩定，中午接受訊問時承認有動手打人；警方訊後等待檢察官指示偵辦。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，初步調查，這2名張姓男子都是精神病患，命案地點在精神科病房。護理師巡房時，2名患者都在睡覺，直到隔壁病房的人聽到該房傳出吵鬧聲向院方反映，護理師趕去查看，才發現出事，馬上急救並通報。

趙紋華表示，院方按照SOP每半小時巡防一次，並無行政疏失，由於此案為縣內近年來首起精神科病房命案，縣府將全面檢視，避免再發生不幸，也會要求院方提交完整調查報告及改善措施。

院方表示，雙方家屬要求院方不能透露相關病情資料，院方會按程序配合檢警調查。

洪姓女護理師當下驚魂未定，情緒平復後，隔天凌晨到案說明案發時情形；洪女表示，發現傷者時，張嫌則坐在一旁，衣服沾有血跡，張嫌一看到洪女，突然抓住她的手腕，於是趕緊叫一名男性助理員幫忙制止，並通報醫院。

24日上午醫生評估張嫌情緒穩定，通知警方製作筆錄。張嫌接受訊問時，並未正面答覆，以「忘掉了」、「不清楚」搪塞應付，不過承認有動手打人，但未提起原因，警方訊後等待檢察官指示偵辦。

(中時 )