桃園一名盧姓男子與越南籍高姓女子結婚，但2人婚後不但分房睡，也鮮少和夫家親友互動，同居29日人妻就離家出走，打手機電話也找不到人。新婚太太人間蒸發，讓盧男心灰意冷，向法院訴請離婚獲准。

判決指出，盧男於2018年10月與妻子在越南結婚，並在隔年2月於台灣登記，和夫家一起住在桃園。不料，新婚妻子來台後就和盧男分房睡覺，平常不做家事，只幫忙炒菜及洗碗，就上床睡覺，常與親友跨海網路聊天，卻從不和丈夫及婆婆等夫家親友互動。盧妻於2019年4月15日，無故離家出走，丈夫四處尋找未果，打電話聯繫也沒有回應，行蹤不明，驚覺是遭到新婚妻子惡意遺棄，這才決定訴請離婚。

盧男的母親也表示，兒子和越南媳婦是透過婚姻仲介的介紹認識，雙方認識不久就成婚，因為語言不通，大多透過手機翻譯軟體與媳婦溝通，但對方經常晚上玩手機。盧母看到兒子一直睡在客廳開口關心，兒子卻回她「沒有辦法，妻子來臺灣可能因為不適應環境」。盧母曾經建議媳婦學中文、也曾經想要帶媳婦出門走走，都遭到對方拒絕。

不料，媳婦某天說要外出跟朋友聚餐，出門就再也沒回來過，兒子還在樓下警衛室痴等，到了深夜11時許，才透過LINE傳訊息說「我不回來了，要回越南去了」等字句，隔天母子到處找人，卻沒有消息，只好前往派出所報案。後來才知道，媳婦離家當天就搭飛機出境回越南。桃園地方法院認定，盧男與高女的異國婚姻僅共同生活29日，並無深厚情感基礎，加上女方回越南後未再入境，婚姻實質上已分居，彼此互不往來，因此判准2人離婚。

(中時新聞網)