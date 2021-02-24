六堆客家聚落有「做五碗」習俗，用豬的內臟做成5種不同意涵的祭品，來祭拜下界神明（忠勇公），但現今因藝師逐漸凋零又少人傳承，面臨失傳危機。（謝佳潾攝）

六堆客家聚落有「做五碗」習俗，用豬的內臟做成5種不同意涵的祭品，來祭拜下界神明（忠勇公），早期在重要祭典中很常見，但隨時代變遷，目前僅剩左堆新埤、佳冬賴家村等地保有，且因藝師逐漸凋零又少人傳承，面臨失傳危機。

文史工作者楊應財指出，六堆客家有種特殊的生肉內臟祭品，客語稱為「做碗zo von」、「看碗kon von」或「做五碗」，就是用豬的心肝肚肺腎等內臟做成5種不同意涵的祭品，心屬火、肝屬木、肚屬土、肺屬金、腎屬水 ，以五行概念祈求家族平安、繁衍子孫。

而5種祭品分別為以豬氣管製成的「姜太公釣魚」、以豬肝製作山形狀的「鳳鳴岐山」、用白飯取代酸菜為填充塑形的「華佗神醫」、以豬肚製作豬形象的「祥豬獻瑞」，以及用豬心製成鳳梨形狀的「同心協力」。

楊應財說，追溯做碗典故，應是沿自早期六堆客家娶媳婦的習俗，他們在晚上祭拜天公時會以此為牲禮，而後在各大重要祭典都可見，不過隨時代變遷，目前僅剩左堆新埤鄉的南豐村、打鐵寮聚落以及佳冬鄉賴家村等地還能見到。

「很憂心它會失傳！」屏東縣茄冬文史協會理事長楊景謀說，目前做五碗習俗不僅愈少地區可見，連會做的藝師也逐漸凋零，如住在新埤的藝師謝有發先生在去年過世了，而這樣的狀況只會多不會少，因此若再找不到人傳承，它可能要面臨失傳的危機，只能靠影像留念。

對此，賴家村做五碗的老藝師賴信松特別有感，他說，他一直在找學徒想傳承，但還真的不好找，可能年輕人對傳統文化的認同感或興趣真的不高，不過他會繼續努力，除繼續做外也持續找人學。

(中時 )