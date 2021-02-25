新冠疫苗終結疫情正加速達標中。繼以色列之後，近三分之一人口已打疫苗的英國，宣布4階段解封計劃，預計6月底恢復正常活動。隨著疫苗開打，WHO更預測，疫情可望結束的時間在2022年初。至於台灣，專家評估，恐怕要等到明年中，才能達到群體免疫。

英國約三分之一人口已接種新冠病毒（COVID-19）疫苗，第一劑接種率更排到全球第二。英國開打疫苗以來超過2個月，根據研究統計，確診人數、住院率、死亡數都明顯減少。首相強生（Boris Johnson）發布「4階段解封時間表」，宣布英國將逐步回歸自由生活；順利的話，6月底前當地經濟有望恢復正常。

根據時間表，英國最早5月17日就能開放出國旅遊。強生指出，預計4月中旬宣布出國旅遊相關規定，同時將與其他疫情趨緩的國家洽談旅遊事宜；另外，也考慮採用「疫苗護照」，讓已接種疫苗、有抗體的民眾能自由行動。

●英國的4階段解封時間表

第一階段：3月8日後開放學校、公園等戶外場所，3月29日後開放最多6人、或兩個家庭在戶外群聚。中等學校以上學生可以到校考試，但學生須配合篩檢，且在教室、走廊須全程配戴口罩。

第二階段：4月12日後開放非日用品零售業、美容院、圖書館等公共場所，民眾仍應遵守基本社交距離規定。

第三階段：5月17日後允許戶外最多30人群聚。室內大型場館至多1千人進場、戶外大型場館至多1萬人進場，須保持社交距離。在此階段，英國也有望開放民眾出國旅遊。

第四階段：6月12日後解除大部分社交距離限制，小型婚禮等私人聚會全面解禁，夜店等群聚場所也可望解禁。

●英國6月擺脫疫情？有4大前提

強生強調，解封進度表將以數據為依據，符合以下4個前提，解封才有希望：

1.疫苗施打進度需如期進行

2.接種後，感染率與死亡率都顯著降低

3.感染率維持一定數字內，不會有入院率突然攀升、加重國民保健服務（NHS）負擔的疑慮

4.所有風險評估不會因變種病毒而失效

英國的時間表每階段至少需間隔5週，在評估感染率、入院醫療情形之後，再微調下一階段的解封措施。英國將密切追蹤相關數據，並逐步開放，讓當地經濟、娛樂活動儘速恢復。

●疫情何時終結？WHO預測：2022年初

以色列和英國的疫苗施打率名列前茅，兩國的疫情也出現顯著趨緩，除了嚴謹的防疫措施，外界認為疫苗效用也功不可沒。WHO組織歐洲區域辦事處主任漢斯克魯格（Hans Kluge）23日表示，新冠疫情可望在2022年年初結束，屆時應該不再需要嚴厲的封鎖對策。不過他也提醒，這只是一個預測，接下來要關注的是變種病毒的發展。

WHO預測，到2022年初，疫情可望終結。(示意圖/Unsplash 康健雜誌提供）

●香港科興疫苗開打 公共場所逐步解封

在香港，首批100萬劑科興疫苗日前運抵，另100萬劑復星／BioNTech新冠疫苗也將於下週上岸。19日起，全港公共場所已逐步解封，重新開放娛樂相關場館。香港教育局近期也放寬規定，允許中學以下三分之一學生回校上課。上述解禁都得搭配人員定期篩檢。

●日本部分地區提前解禁 輝瑞疫苗分階段施打

日本近期疫情趨緩，首都圈外原被訂為緊急狀態的地區，可能在2月底提前解禁。當地政府核准的輝瑞（Pfizer）疫苗38萬6,100劑，日前已經運抵日本，上週著手第一階動接種進度、為一線醫護人員接種，4月預計進一步替65歲以上長者施打，最後輪到一般民眾。

●南韓AZ、輝瑞疫苗雙管齊下 盼秋季達到群體免疫

2月26日，南韓已著手接種牛津與阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作開發的AZ疫苗，為65歲以下民眾施打；隔日，再有11.7萬劑輝瑞疫苗運抵南韓，接下來將配送到全國各地醫療單位。

南韓預計未來1個月內替80萬民眾接種兩款疫苗，期待今年秋季前能達到群體免疫（herd immunity）的目標。

●紐約長照中心完成接種 分階段重啟商業活動

美國紐約州日前已替長照中心民眾和一線人員接種疫苗，確診率連40天下滑。他們上週並發布時間表，分階段重啟商業活動，預計3月底開放室內家庭娛樂場所營運、4月允許戶外主題樂園三分之一遊客入園。

●群體免疫何時達標？專家：台灣要等到明年中

各國施打疫苗，有望達到群體免疫，讓群體中一定數量者感染或接觸過病毒，以防止病毒爆發性傳染。專家估計，全球至少需有60%人口、也就約47億人完成接種，才能達標。

英國倫敦智庫經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）最近公布一份報告指出，包括台灣、新加坡、紐澳等國，可能要等到明年中才能達到群體免疫。

各國疫苗紛紛開打，解封指日可待，屆時跨國資源交流都將有條件恢復運作。尚未接種疫苗的台灣，該思考如何因應這一波即將來臨的解封潮。

資料來源：BBC、CNN、Kyodo News、Bloomberg、Economist Intelligence Uni

(中時新聞網)