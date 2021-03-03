肥胖是新冠肺炎轉為重症的危險因子，現在義大利的最新研究顯示，在接種BNT新冠疫苗後，和一般人相比，肥胖者體內的抗體竟只剩下一半，讓專家警告BNT疫苗對肥胖者的保護效力可能較低。

英國《太陽報》（The Sun）報導，義大利研究機構「Istituti Fisioterapici Ospitalieri」的研究團隊2月26日在醫學論文預印本平台medRxiv網站發布最新研究，團隊追蹤248名接種2劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的BNT/輝瑞疫苗新冠疫苗後體內的抗體數值，接受追蹤的醫護人員中有26人的BMI值超過30，被歸類為肥胖。

研究結果顯示，在施打第2劑BNT疫苗後，高達99.5%的醫護人員都出現了足以對抗新冠病毒的抗體反應，不過體態纖瘦的醫護人員身上抗體反應更大，肥胖者身上的抗體反應則較弱。

若以抗體數值來看，BMI值正常的人，平均抗體數值為325.8，肥胖者的平均抗體數值則減半，只有167.1。

研究人員指出，肥胖者體內長期的發炎狀態可能降低了抗體反應，包括弱化了能夠直接殺死受病毒感染細胞的T細胞作用能力等。他們指出，過去確實發現流感疫苗、B型肝炎疫苗對肥胖者效力較差的狀況。

報告因此指出，新冠疫苗對肥胖者的保護效力是重要議題，有鑒於肥胖是新冠發病率及死亡率的主要風險因子，有必要對肥胖族群制定有效的疫苗接種計畫，包括額外再施打一劑疫苗，或是增加疫苗劑量，以確保他們獲得足夠的保護力。

未參與研究的倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學教授阿特曼（Danny Altmann）指出，這份報告確實有趣，證實了接種疫苗的人群並不等同於獲得免疫的人群，在肥胖率較高的國家更是，建議實施長期免疫監測計畫。

不過報導指出，即便肥胖者體內測得的抗體數值較低，也不代表疫苗在他們身上的保護效力較差，尤其BNT疫苗在進行臨床試驗時，數千名志願者被歸類為肥胖，但是最終實驗結果仍顯示，疫苗對他們的保護效力同樣高達95%，

提供的保護效力和BMI值正常的族群相當。

研究團隊指出，此份研究檢視的樣本數較少，建議後續要進行更多研究。另外研究也尚未經過同儕審查。

(中時新聞網)