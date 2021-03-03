大陸防疫權威鍾南山期盼，大陸的疫苗接種率希望能夠在今年6月底達到40％。對此，上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，他擔憂的是疫苗接種的速度和效率，即使每天接種500萬次疫苗，要達到6月底40％接種率的目標，也是十分艱鉅的任務。

3月1日晚，北京清華大學與美國布魯金斯學會共同舉辦「快速復甦的正軌：中美新冠疫情防控與治療合作」論壇。

大陸防疫權威鍾南山指出，為讓社會活動逐漸恢復，不能長期把整個國家封閉起來，需要形成群體免疫，大陸的疫苗接種率希望能夠在今年6月底達到40％。

張文宏在討論中則指出，中國人民由於被保護得很好，反而有「免疫缺口」，即使在6月達到40％的人群接種疫苗，仍然不足中國總人口的一半。

張文宏表示，目前中國的新冠疫苗的產量是足夠的，在今年年底，中國疫苗的產量會達到21億，他對疫苗的產量並不擔心，他更擔憂的是疫苗接種的速度和效率。

他稱，即使每天接種500萬次疫苗，要達到6月底40％接種率的目標，也是十分艱鉅的任務。

此外，張文宏解釋到，「免疫缺口」指的是，如果全球其他國家沒有很好進行疫情防控，中國始終會暴露在疫情風險之下，也始終會受到輸入病例的影響。

(旺報 )