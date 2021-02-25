軟性銅箔基板廠—台虹(8039)受惠於高頻高速產品佈局效益顯現，109年稅後盈餘達7.72億元，年成長22.54%，為104年以來新高，由於新產品切入美系手機品牌大廠，台虹表示，全年業績可望逐季成長。

台虹近幾年產品發展鎖定高頻高速、快速充電及細線路相關多層板材料三大領域，其中高頻高速LowLoss材料部分，台虹已有純膠(Bonding Sheet)與MPI/LCP軟性銅箔基板，公司配合美系客戶應用所需高速MPI材料已於去年第4季開始出貨，預估今年第1季起出貨量將逐步放大，隨著5G智慧型手機換機潮顯現，LCP天線需求大增，台虹亦已添購LCP的DBP壓合設備擴產，以因應市場大量需求。

去年高頻產品佔台虹營收比重約5%到10%，隨著MPI/LCP產品出貨放量，台虹希望，今年高頻產品占比能上看10%，在高頻純膠部分，公司目標是今年此部分至少兩倍成長。

在快速充電及細線路相關多層板材料部分，台虹快速充電相關的不對稱銅材料已陸續出貨，且暫時沒有競爭者，隨著快速充電需求在未來3年將大幅成長，帶動多元材料需求，台虹將持續配合終端需求掌握市場商機；至於細線路相關多層板材料目前已在出貨，今年亦會有更大成長表現。

隨著產品佈局逐步發酵，且蘋果iPhone新機上市後銷售不錯，讓台虹在去年業績表現亮眼，109年合併營收為87.66億元，年成長15.6%，其中電子材料事業營收為85.63億元，年成長18.16%，營業毛利為20.78億元，年成長19.49%，合併毛利率為23.71%，年增0.78個百分點，營業淨利為10.42億元，年成長40.81%，稅後盈餘為7.72億元，年成長22.54%，為104年以來新高，每股盈餘為3.7元。

台虹表示，由於公司在美系手機品牌廠滲透率有提升，預計趨勢將會持續到今年新產品，第1季營運可望遠優於去年同期，全年業績有望逐季成長。

(時報資訊)