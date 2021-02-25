今年是228事件74周年，蔡英文總統今天表示，二二八事件不只是簡單的省籍衝突，當時台灣原住民族也受到牽連，當不同的族群對二二八的記憶都能夠被聽見與看見，轉型正義中的追求歷史真相，才會有真正的達成。期盼在謙虛面對歷史之後，民主的台灣不但不能重蹈覆轍，更要對未來懷抱希望。

國史館今天舉辦「原住民族與二二八」學術研討會，重新解讀原住民族在二二八事件中的角色與處境，究竟是與台灣人並肩抵抗「外來者」呢？或是扮演政府的協力者？國史館館長陳儀深今天表示，在二二八事件裡面，原住民在台灣各地的狀況並不一樣。

近年來，隨著原住民族的權利日漸受到重視，加上二二八事件檔案的公開，逐漸看到比較完整的面貌。

蔡英文今天在出席致詞時表示，這個星期天就是二二八和平紀念日，最近有幾場的紀念活動呈現出更深入也更多元的原住民族的觀點，像是前幾天在南投的國史館台灣文獻館新的台灣原住民族與二二八展覽開幕，今天國史館的研討會幾位發表人題目則是橫跨1947年不同族別不同區域的族人，對二二八事件的反應。

她說，這些展覽和研究可以告訴我們，二二八事件不只是簡單的省籍衝突，在當時台灣原住民族前輩受到牽連，不幸受難，有一些人積極奔走，避免衝突擴大，呈現這些多元的歷史記憶，有助於我們在74年後的今天，更完整也更深刻的理解二二八事件造成的影響。

同時，她也認為，當不同的族群對二二八的記憶都能夠被聽見與看見，轉型正義中的追求歷史真相，才會有真正的達成。

蔡英文表示，她要謝謝國史館台灣文獻館、二二八事件紀念基金會，這幾年在持續追求二二八歷史真相的過程中，兼顧了多元族群的歷史觀點，她也很肯定包括國家人權博物館，以及參與總統府原轉會和解工作的各部會，整理更多的史料，並促成的跨族群的交流對話。

她說，透過大家的努力，我們很清楚的告訴大眾，二二八事件的歷史不再是禁忌，二二八事件中屬於原住民族的觀點也不會再受到忽略，期盼在謙虛面對歷史之後，民主的台灣不但不能重蹈覆轍，更要對未來懷抱希望。

(中時 )