工地圍籬好吸睛！台南市把兒童彩繪的鹽水蜂炮、燒王船、曬意麵、採芒果等台南特色，搬上13處公共工程建設圍籬刊掛，單調的施工圍籬變身藝廊不說，還成為學生展演舞台，還順勢推廣台南特色，提升城市美學與藝文氛圍！

台南市今年特別以兒童文學創作專輯《小黑琵》「畫我家鄉」徵圖比賽獲獎作品為主題，點綴工地圍籬的美好風景。教育局表示，「畫我家鄉」徵圖獲獎作品分四大類，包括「台南好所在」介紹台南特色景點、「台南好滋味」介紹特色美食、「台南好豐收」介紹台南特色物產、「台南好節慶」介紹台南特色慶典活動共36幅畫作，透過設計以大圖輸出並刊掛於各公共工程圍籬處。

精彩畫作妝點建築工地外圍原本冰冷的金屬浪板圍籬，讓人眼睛一亮，而且，每幅畫經過學生詮釋，無疑也成為城市最佳代言，一方面讓市容更加賞心悅目，另一方面也讓民眾及外地遊客更有機會認識臺南在地文化與特色。

目前13處公共工程陸續動工，已開始動工且刊掛圍籬畫作的工地包括亞太國際棒球訓練中心、中西區友愛街立體機車停車場、水萍塭公園地下停車場及永福國小老舊校舍重建工程、榮譽之家新址工程、東區文化中心立體停車場、原日軍步兵第二聯隊官舍群修復工程等7處。

永福國小楊淑晏校長表示，自從在校內工程圍籬刊掛這些畫作後，常常看到學生於下課時間前往圍籬欣賞，放學後，到校運動的民眾也會停下腳步，仔細的觀賞每一幅代表台南特色的畫作，甚至互相討論畫作內容，這就是最好的城市行銷，也是最美好的城市裝置藝術！

台南市長黃偉哲說，歡迎市民朋友下次經過各工地圍籬，別忘了停下腳步欣賞美麗畫作，一同為學生精采創作喝采！

(中時 )