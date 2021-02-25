TPK-KY(3673)今天召開線上法人說明會，公司指出，目前手機狀況不錯，有爭取到短單，NB、平板電腦可望維持高檔表現，第1季營收預期季增5～10％，營益率可望與上季接近，約0.5～1％。

去年雖然有疫情干擾，但筆記型電腦產品表現強勁，TPK有適時掌握到趨勢，推升整體獲利成長。目前大廠供應鏈管理能力佳，出貨只是遞延，嚴格來說，現階段是處在催料，不見得是缺料，還沒有影響出貨。

TPK也列出今年策略方向「精耕本業、拓展新業」，包括擴大LCM產能，增加售出產品內容及價值；擴增車載產品供貨內容；加大加速開發新型感應器以及產品新設計；開展新事業，包括新能源汽車相關領域等。

經營階層指出，今年資本支出20億元，主要持續擴大LCM產能，應用在大尺寸上，占總體營收約30％，上半年LCM產能將擴充4倍，第2季有機會把產能填滿。

TPK去年投資新創公司Canoo，今年把車載供應納為重點發展項目，TPK車載營收占比3％，車載認證時間長，大約需要兩年時間，盼兩年後，車載營收比重提升1成。

(時報資訊)