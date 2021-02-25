國立陽明交通大學跨領域設計科學研究中心師生團隊Team TDIS，預計2022年5月代表台灣赴德參加歐洲盃10項全能綠建築競賽（Solar Decathlon Europe, SDE）。為參加競賽，團隊犧牲休假工作400天之後，在全球近80所一流大學團隊中脫穎而出，成為前8強，並將在德國建置長期實驗展示基地，在全球綠建築重鎮展現台灣設計及製造的實力。

太陽能10項全能綠建築競賽為美國能源部2002年創辦的全球智慧綠建築實作型大學競賽，2010年也在歐洲舉辦歐洲盃競賽，成為國際最重要的頂尖建築競賽。10項評分項目分別為建築設計、工程營造、耗能表現、可負擔與可行性、教育推廣、永續性、舒適性、住宅機能、城市交通、創新研發，困難度極高，堪稱建築界的奧林匹克競賽。

此次為跨領域設計科學研究中心團隊第3度參加全球能源屋競賽，2014年在法國、2018年在杜拜，預計2022年遠征德國參與歐洲盃競賽。團隊今年以以「交厝（House For All）」為主題，試圖解決當代都市人滿為患、氣候危機及社交疏離問題。TDIS中心主任曾成德表示，團隊提出在健康節能的建築空間外，在社交距離提高的疫情期間中，建立鄰里互助的機制。

校長林奇宏表示，競賽團隊預計今年暑假在校內搭建要競賽的1比1原型屋，目前正在積極籌備前置工作，包含各項系統設計模擬、創新材料及工法測試、以及最重要的各種現地安全衛生的技能及證照的培訓。下半年度於原型屋建造完成後，則開始進行實地的驗證工作，期望陽明交大再為台灣取得佳績。

(中時 )