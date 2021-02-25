東京奧運聖火傳遞活動將於3月25日登場，東奧籌委會周四呼籲圍觀民眾，以鼓掌方式表達支持，並警告一旦發現過多民眾聚集，會暫停聖火傳遞以避免群聚感染風險。東奧官員指出，傳聖火活動會進行現場直播，減少觀眾群聚。

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(工商 )

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