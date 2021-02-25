東奧聖火傳遞下月起跑 群聚就喊卡 20:392021/02/25 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京奧運聖火傳遞活動將於3月25日登場，東奧籌委會周四呼籲圍觀民眾，以鼓掌方式表達支持，並警告一旦發現過多民眾聚集，會暫停聖火傳遞以避免群聚感染風險。東奧官員指出，傳聖火活動會進行現場直播，減少觀眾群聚。 免費白飯奧客整鍋端走 熱炒店老闆崩潰了 卡達沙排賽 能穿比基尼了 (工商 ) #東奧 #聖火傳遞 #活動 #群聚 #喊卡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斥資逾億元西湖國小老舊校舍大改造 東棟校舍拆除重建今動土 16:382021/02/25 寶島 春浪音樂節預售票KLOOK線上獨賣 首波卡司伍佰打頭陣 10:392021/02/25 科技 奧卡菲娜量身打造神龍一角 04:102021/02/25 娛樂新聞 邱澤強吻許瑋甯嚇到尖叫 激烈戲拍完「舉不起來」 19:012021/02/25 娛樂 撼訊元月獲利 超車2020全年 04:102021/02/25 證券．權證 蔡依林曬爬陽明山美照 一個轉身翹臀全都露超吸睛 09:062021/02/25 娛樂 TOYOTA夢想車繪畫賽成績揭曉 04:102021/02/25 時尚消費 傳承道卡斯族文化有成 苗栗榮獲評鑑全國第一 18:022021/02/25 寶島 防疫優先 國光里22年燈籠巡禮停辦改贈紙雕燈籠 14:272021/02/25 寶島 廠辦熱潮蛋黃吹向蛋白區 新北這3處最熱門 14:362021/02/25 財經 近九成日本殘障體育團體擔心東奧能否舉辦 16:002021/02/25 體育 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 華為手機邁入鴻蒙時代 IDC警告：進攻海外 不能沒它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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